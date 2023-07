L'oli vegetal que hauries d'evitar per prevenir l'aparició de malalties

L'oli d'oliva, considerat "molt saludable"

El consum elevat d'oli de soja s'ha relacionat ambi lai, potencialment, amb. Ara, cal afegir a aquesta creixent llista la colitis ulcerosa, una forma de malaltia inflamatòria intestinal (EII) caracteritzada per la inflamació crònica de l'intestí gros.de la Universitat de Califòrnia a Riverside han examinat en el laboratori l'intestí de ratolins alimentats sistemàticament amb una dieta rica en oli de soja durant 24 setmanes. Ara, han descobert que disminueixen els bacteris beneficiosos i augmenten els nocius (en concret, l'Escherichia coli invasora adherent), condicions que poden provocari cada vegada es fa servir més en altres països, sobretot al Brasil, la Xina i l'Índia. A Amèrica del Nord, la producció de soja va fer un boom en la dècada dels 70 del segle passat com a pinso animal. La soja, una bona font de proteïnes,"El nostre treball posa en dubte la idea de fa dècades que moltes malalties cròniques es deuen al consum excessiu de greixos saturats d'origen animal i que, per contra, els greixos insaturats d'origen vegetal són necessàriament més saludables", ha afirmat l'investigador adjunt del Departament de Microbiologia i Patologia Vegetal,coautor de l'article, publicat a Gut Microbes Deol ha detallat quede l'oli de soja. "Segons la paleodieta, el nostre organisme necessita entre un 1 i un 2% d'àcid linoleic al dia, però els estatunidencs actualment obtenen entre un 8 i un 10% de la seva energia de l'àcid linoleic diari, i la majoria procedeix de l'oli de soja", ha explicat l'expert. "L'excés d'àcid linoleic", ha afegit.Deol i els seus coautors han descobert que una dieta rica en oli de soja afavoreix el creixement de l'E. coli invasora adherent a l'intestí. Aquest bacteri utilitza l'àcid linoleic com a font de carboni per satisfer les seves demandes nutricionals. A més a més, diversos bacteris beneficiosos de l'intestí no són capaços de suportar l'àcid linoleic i moren, la qual cosa provoca el creixement de. En els éssers humans s'ha identificat l'E. coli invasora adherent com a causant de l'EII. "La combinació de la mort dels bacteris bons i el creixement dels nocius fa que l'intestí sigui més susceptible a la inflamació i als seus efectes secundaris", explica Deol. "Alhora, l'àcid linoleic fa que la barrera epitelial intestinal es torni porosa", ha expressat l'especialista.La funció de barrera de l'epiteli intestinal és fonamental per mantenir un intestí sa. Quan s'altera, pot provocar un augment de la permeabilitat o filtració. Les toxines poden sortir de l'intestí i entrar al torrent sanguini, la qual cosa, com la colitis. Els investigadors han observat que l'augment de l'EII és paral·lel a l'augment del consum d'oli de soja als Estats Units i, per això, han plantejat laque tots dos poden estar relacionats.Per part seva, la toxicòloga, coautora del treball de recerca, ha recordat que les malalties cardíaques es van relacionar amb els greixos saturats a finals dels anys 50. "Des que els estudis van demostrar que, es va assumir que tots els greixos insaturats són sans", ha apuntat. No obstant això, ha precisat que hi ha diferents tipus de greixos insaturats, alguns dels quals són saludables. "Per exemple, és ben sabut que l'oli de peix, un greix insaturat, té molts efectes beneficiosos per a la salut. Per tant,i més sa de consumir que altres tipus d'olis, sense fer realment una comparació directa com hem fet nosaltres", ha aclarit.Sladek ha assenyalat que l'àcid linoleic és un àcid gras essencial. L'oli de soja que els investigadors van utilitzar en els seus experiments tenia un 19% d'àcid linoleic. L'Associació Americana del Cor recomana que entre el 5 i el 10% de les calories diàries procedeixin d'àcids grassos poliinsaturats omega-6, com l'àcid linoleic, perquè el cor es mantingui sa. Molts olis de llavors -com els de càrtam i gira-sol- són fonts d'àcid linoleic. La grassa animal també pot ser una font., ha afirmat Sladek, que també ha aclarit que cap animal pot fabricar-lo. "L'organisme necessita una petita quantitat. Però que alguna cosa sigui necessària,per a la salut", ha explicat.Diverses membranes de l'organisme, com les del cervell, necessiten àcid linoleic per funcionar correctament. "Si només mengéssim greixos saturats, les nostres membranes cel·lulars es tornarien massa rígides i no funcionarien correctament", ha assenyalat l'expert.Segons Sladek i Deol, l'oli d'oliva, que té menors quantitats d'àcid linoleic, és un oli més sa per consumir. "L'oli d'oliva, base de la dieta mediterrània, es considera molt saludable; produeix menys obesitat i ara hem descobert que, a diferència de l'oli de soja, no augmenta la susceptibilitat dels ratolins a la colitis", ha assegurat l'investigador Sladek.L'expert en microbioma intestinal, coautor de l'article, ha apuntat que l'E. coli' invasora adherent contribueix a l'EII en humans. "El fet que trobem aquesta E. coli en aquests ratolins és preocupant", ha assenyalat. "A vegades, pot no ser clar com la investigació feta en ratolins es trasllada als humans, però en aquest estudi ho és", ha afegit.L'equip de recerca també s'ha sorprès en descobrir que els ratolins alimentats amb una dieta rica en oli de soja mostren una reducció en l'intestí d'endocannabinoides,per regular una àmplia varietat de processos fisiològics. Alhora, l'intestí mostra un augment d'oxilipines, que són àcids grassos poliinsaturats oxigenats que regulen la inflamació.Ja s'havia descobert que les oxilipines del fetge estan relacionades amb l'obesitat. "També s'ha observat que algunes són bioactives en estudis sobre colitis. La conclusió de l'estudi és que una dieta enriquida amb oli de soja similar a la dieta estatunidenca fa que augmentin els nivells d'oxilipines a l'intestí i disminueixin els nivells d'endocannabinoides, la qual cosa concorda amb l'EII en humans", ha assenyalat Deol.La majoria dels aliments processats a Amèrica del Nord contenen oli de soja, cosa que podria explicar per què molts estatunidencs tenen més de la quantitat diària recomanada d'àcid linoleic. A més a més,perquè és relativament barat. Més enllà del recomanat oli d'oliva,són l'oli de coco i el d'alvocat. No obstant això, l'oli de blat de moro té la mateixa quantitat d'àcid linoleic que el de soja.

