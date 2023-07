The Offspring, reis indiscutibles de la jornada més multitudinària del Cruïlla

Malestar per la cobertura del concert

Ladilla Russa tanca la festa

Els nord-americanshan encès l’escenari més gran del Festival Cruïlla a ritme de punk-rock en la penúltima nit de l'esdeveniment. La banda ha estat el gran cap de cartell d’aquest divendres i ha demostrat davant deque continua trepitjant fort i reivindicant la força que els va catapultar a la fama durant els anys 90. Amb més d’una desena d’àlbums a l’esquena, el grup californià liderat perha ofert un repertori farcit de grans èxits davant d'un públic que l’ha rebut amb els braços oberts. Prèviament, han passat pel mateix escenari grups com. També han tocat en altres espais, guardant el darrer cartutx per Ladilla Russa, que posarà punt final a la vetllada.El concert, que tanca ladel Cruïlla, ha començat puntual a les 2:00 de la matinada, davant d'un públic molt entregat que els havia estat esperant amb expectació. El grup ha obert foc amb la cançó Come out and play seguida de Staring at the sun i All I Want. A partir d’allà han ofert prop d’una, provinents del seu extens repertori musical que engloba més de tres dècades, amb el darrer àlbum Let the Bad Times Roll publicat el 2021.La banda s’ha mostrat, interactuant amb ell en diverses ocasions i demanant la seva participació en les melodies que la requerien. A meitat del recital, el grup ha mostrat tot una demostració de mestria tocant algunes parts de cançons d’allò més conegudes d’altres grups com. “Això és fantàstic” ha sentenciat el vocal, “i és meravellós tenir-vos aquí”.Els temes més aclamats, però, han estat els del tram final, començant per la popular Pretty fly, seguida de The kids are’t alright, You’re gonna go far, kid i la icònica Self esteem. Els assistents no han parat de cantar i ballar en un concert que ha esdevingut també un viatge a unad'aquest gènere musical.El concert de The Offspring ha generat, però, malestar entre elsque volien cobrir l’esdeveniment en rebre un missatge de l'equip d'acreditació del certamen que indicava que tots els que fessin fotografies al grup necessitaven una aprovació dels seus representants., considerant aquesta exigència “un abús inadmissible que suposa un agreujament de la situació que ja fa temps que es pateix en determinats concerts i festivals musicals”. També ha reclamat als artistes i a les seves agències “la necessitat d'abandonar aquesta mena de pràctiques".Durant tot el dia grans noms de l’escena internacional, estatal i catalana han passat pels cinc escenaris del certamen. És el cas de, Cala Vento,, The Guapos o. La darrera proposta, i també la més tardana, ha estat la del duet Ladilla Russa, que ha ofert un bon grapat dels seus èxits més eixelebrats, amb el seu habitual toc d’humor.Aquest dissabte -del festival- és el torn d’artistes com Placebo,, Moderat o Stay Homas. L’oferta musical es complementarà amb, Amaia,, Carlangas o, entre d’altres. També hi haurà una segona jornada delamb noms com Ignatius Farray, Marc Sarrats, Ana Polo, Ignasi Taltavull o Tomàs Fuentes.

