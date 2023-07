Així s'ha acomiadat Kílian Sebrià del «Catalunya Nit» després de 21 anys

Després de 21 anys, el ja mític periodista d'Igualadaper decisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que ha decidit que era hora de buscar-li un relleu, el nom del qual, però, encara es desconeix. El comunicador ha estat més de dues dècades al capdavant del programa i, precisament per això, la seva darrera emissió ha estat tan emotiva."Mentrestant, som periodistes", ha arrencat el seu comiat Sebrià, per tot just Després afegir: "Un titular per tancar és: 21 anys,", ha reconegut mentre assenyalava al tècnic que podia apujar la música per últim cop. Un instant més tard, s'ha tirat cap enrere per allunyar la cadira de la taula i s'ha abaixat els auriculars mentre, visiblement tocat per la transcendència del moment, entre els aplaudiments del seu equip. Ell els ha saludat un per un i els ha tirat petons amb la mà com a mostra d'agraïment.Ja fora d'antena, ha admès als companys:I dit i fet, ha desenroscat el micròfon, que s'ha resistit a sortir, li ha tret el coixinet, i se l'ha endut cap a casa de record de més de tota una època de ràdio nocturna.El vídeo de tot plegat l'ha compartit la mateixa Catalunya Ràdio a través de Twitter, on a hores d'ara acumula més ded'oients que li expliquen que el trobaran a faltar i que ha fet una bona feina.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola