Dos ferits pel descarrilament del tren de la bruixa a la festa major de Sils

Un home i un nen han resultat ferits aquest divendres després que hagi descarrilat el vagó d'unaa la festa major d'estiu de). Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de deu de la nit. Els dos afectats viatjaven al vagó que ha sortit de la via, d'una atracció tipusLes primeres informacions apunten que el menor ha sofertmenors i que l'adult n'ha patit alguna de més important a la zona de les. L'alcalde del municipi,, ha confirmat la notícia a l'ACN i ha indicat que s'han desplegat tots els serveis d'emergència necessaris per atendre els afectats i per esbrinar què ha passat. L'adult i el menor han estat traslladats a unper precaució.

