El PSC guanyaria el 23-J amb ERC per davant de Junts, segons l'enquesta de l'«Ara»

Elguanyaria les eleccions delde manera còmoda, segons l'enquesta de l'Ara publicada aquest divendres. Els socialistes aconseguirien entre 14 i 16 diputats i passarien per sobre d', que es faria amb entre 9 i 11 diputats. Això sí, els republicans serien la primera força independentista ambmolt a prop, però una mica per darrere amb una estimació d'entre 7 i 9 representants.Pel que fa a la resta dels resultats, la candidatura dei elses quedaria al voltant dels 6 i els 8 diputats, frec a frec amb elque n'aconseguiria entre 5 i 7. Tancarien la representació catalana all'extrema dreta deamb entre 2 i 3 diputats, mentre que lamantindria els dos actuals o en perdria un.En la mateixa línia, aquest dimecres el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) també apuntava que el PSC seria ara la força més votada a les eleccions espanyoles a Catalunya, per davant d'ERC, Junts i PP. Així ho apuntava el baròmetre segons el qual els socialistes aspiren a obtenir entre 16 i 18 diputats a les estatals del 23 de juliol, clarament per damunt dels 12 del 2019.Per darrere, ERC cauria dels 13 que va obtenir llavors fins a una forquilla d'entre 8 i 10. Es disputaria el segon lloc amb Junts, que n'aconseguiria entre 7 i 9 -molt similar als 8 del 2019-, i amb el PP, que pujaria de 2 a entre 6 i 8. Al seu torn, els comuns caurien dels 7 diputats obtinguts fa quatre anys fins a 2-4, Vox retindria els seus 2 o en sumaria un altre i la CUP també podria mantenir-ne 2 o quedar fora.En canvi, en unes eleccions al, PSC (31-37) i ERC (31-36) pugnarien per la victòria, si bé els socialistes van una mica per davant en percentatge de vot. Per la seva banda, Junts milloraria expectatives respecte anteriors baròmetres, però igualment cauria dels 32 actuals fins a entre 25 i 30. El salt del PP seria enorme, de 3 a 13-17, per davant de la CUP i els comuns, tots dos amb entre 7 i 11. Finalment, Vox podria perdre entre un i cinc dels 11 que va aconseguir el 2021 iquedaria fora del Parlament.

