Sorprenent fitxatge del Girona: un futbolista del Bayern de Munic

El projecte dela primera divisió es va consolidant de mica en mica, en part a l'aportació del grup propietari del, i aquest divendres ha anunciat un fitxatge sorprenent. Sobretot perquè arriba d'un equip d'altíssim nivell com és el. Es tracta de, un defensa "polivalent", tal com l'ha definit el club.Amb 33 anys, l'holandès firma per a les pròximes dues temporades i arriba a cost zero després que els alemanys no li renovessin el contracte firmat al gener d'aquest mateix any. Abans, Blind ha disputat un total de 333 partits amb l'i 141 amb el. Precisament amb els anglesos ha aconseguit unal'any 2017.A nivell internacional, Blind també ha disputat 110 partits amb la selecció absoluta dels, participant en els Mundials de2014 i2022. El club recorda que l'holandès ha jugat durant la seva carrera de lateral esquerre, pivot i defensa central, remarcant la seva polivalència un cop es posi a les ordres de. Tot plegat per qui sap si aspirar a entrar a. Molt més, tenint en compte que el Girona s'ha quedat a molt poc de classificar-se per a laaquesta temporada.

