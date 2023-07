El turista que va guixar la paret del Colosseu es disculpa: «No sabia que era tan antic»

Un turista grabando su nombre y el de su novia en un muro del Coliseo 👍🏻 pic.twitter.com/n9gF0wzqZf — Maya Pixelskaya (@Pixelskaya) June 25, 2023

Es mouen per les ciutats sense civisme, tenen la capacitat absoluta d'apoderar-se de l'atracció, el monument o l'espai de visita de torn com els ve de gust. I això els va passar als italians. Un turista va voler deixar la seva empremta a les parets de la colossal estructura romana que es troba a la capital del país, intentant gravar el seu nom i el de la seva xicota.Ara, s'ha disculpat en una carta envida a laitaliana i a l'. El perdó, però, també arriba amb una frase curiosa que demostra com de poc se n'adonava el turista d'on estava: "Reconec amb total vergonya que només després del que lamentablement va succeir, vaig adonar-me de l'antiguitat del monument".Un dels altres visitants va enregistrar el moment i ho va publicar a les xarxes socials. A les imatges es pot veure com intentar guixar la paret amb una clau, ratllant les estructures de pedra que envolten el Coliseu i a la que tenen accés tots els vianants que passin pels voltants, a la Piazza del Colosseo.El 2015 dues turistes dels Estats Units ja van ser detingudes per gravar els seus noms en una paret de l'estructura.van ser arrestades i van ser condemnades a quatre mesos de presó i multes dePer ara, però, es desconeix si hi ha hagut denúncia o si s'ha obert cap causa judicial.

