Un mític porter holandès, ingressat a l'UCI per una hemorràgia cerebral

El món del futbol pateix a hores d'ara per l'estat de salut del mític porter holandès. Tal com ha informat l', equip del qual va ser director general del 2016 fins aquest mes de juny, l'exfutbolista ha patit unai en aquests moments es troba ingressat a l'Van der Sar es trobava dequan ha hagut de ser traslladat a l'hospital en helicòpter durant la tarda d'aquest divendres. Malgrat trobar-se en la unitat de cures intensives, el pronòstic de l'exporter ésdins de la. L'Ajax explica que facilitaran actualitzacions mentre avanci la recuperació i desitja una ràpida recuperació al seu exfutbolista.De fet, el porter holandès va jugar a l'Ajax del 1990 al 1999, quan va fer el salt a la lliga italiana de la mà de la. Després d'un pas discret per l'equip de, Van der Sar va fitxar pelanglès però on acabaria fent bona part de la seva carrera va ser al. Molts recordaran aquella imatge desaltant adavant la mirada del porter holandès, que veia com elfeia el triplet.

