Una exparella d'Anuel AA el denuncia públicament: «Em pegaves embarassada»

Imatge d'un dels cops. Foto: Instagram

Una de les figures més destacades del món del reggaeton, el porto-riqueny, torna a estar en el punt de mira. Aquest cop, la polèmica ha esclatat després que l'artista hagi compartit unapetita, Cattleya, a l'hospital a internet sense el permís de la mare,La Más Viral, amb qui ja no són parella.Ràpidament, va reaccionar un amic íntim de la progenitora,, amb qui, de fet s'especula que poden ser més que amics. "Ets una rata. Sé que no m'hi haig de posar, que Déu em perdoni per aquest comentari, peròpujant aquesta foto sabent que Yailin no estava preparada'', ha sentenciat el també artista del sector. "Només tens una foto amb ella, i és a l'hospital. Mai la vas a veure després de fer-te el bon pare a les xarxes socials", ha afegit.No obstant això, 6ix9ine no ha estat l'únic en criticar el gest del porto-riqueny. Molts dels seus seguidors i seguidores han carregat contra ell i possiblement per això,del seu perfil d'Instagram. Aquesta decisió del cantant, però, no ha calmat els ànims. Ben al contrari. Tot seguit, qui l'ha atacat i ben directament, també als ulls de tothom, ha estat la mateixa Yailin.A través dels stories d'Instagram, Yailin La Más Viral no ha deixat passar el tema i ha criticat d'aquesta manera la seva exparella i pare de la petita Cattleya: "Jo sí que ric, ets un narcisista.. Mai he dit res per la meva nena, però tampoc vaig pensar que cauries tan baix. Prou de fer veure que ets un bon pare", ha sentenciat la polèmica la cantant, que també ha revelat que quan va parir ell ni tan sols hi era i que la va deixar sense diners., ha precisat.Malgrat que hi ha hagut comentaris de tota mena, Yailin ha assegurat que téper demostrar les seves acusacions. Una d'elles, diverses fotos de com havia quedat després que Anuel AA la colpegés. Real hasta la muerte, ha compartit adjuntant-ne una.

​

