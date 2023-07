Dos municipis catalans ja tenen alcalde... amb 20 dies de retard

Olot 2023 Totes les dades Cens total: 24.081 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 11.415 47,40% Abstencions: 12.666 52,59% Vots nuls: 225 1,97% Vots en blanc: 291 2,60% Partit Vots % Regidors

Cambrils 2023 Totes les dades Cens total: 23.829 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 11.703 49,11% Abstencions: 12.126 50,88% Vots nuls: 295 2,52% Vots en blanc: 235 2,05% Partit Vots % Regidors

Els ajuntaments del país sorgits arran dels resultats deles van constituir amb normalitat, tal com marca la llei, el passat dissabte 17 de juny. Sigui per pactes o per la llista més votada, van quedar definits els governs municipals per als pròxims quatre anys, però dos pobles catalans han hagut d'esperar fins aquest divendres. Es tracta d', que ara sí que sí, amb 20 dies de retard, ja tenen nou alcalde.En els dos casos, els plens d'investidura es van haver de suspendre arran de recursos judicials de diferents partits que demanaven la revisió dels vots als comicis del passat 28 de maig. Pel que fa a Olot, Pep Berga, de Junts, és ja nou alcalde gràcies als vots d'ERC , amb qui governarà. El recurs contenciós electoral presentat perOlot ha fet retardar la constitució de l'Ajuntament i la investidura de Berga tres setmanes, però finalment no ha fructificat.En el cas de Cambrils, va ser la llista més votadaper Cambrils (NMC), dels ja exalcalde, qui va impugnar el recompte de vots presentant recursos judicials. Tots ells, però, han estat desestimats tant per la Junta Electoral de Zona, la Central i finalment el Tribunal de Justícia de Catalunya. Així doncs, finalment ha estat investit com a nou alcalde, del, amb els vots a favor d', amb qui governarà durant els quatre anys de mandat.Curiosament, la sessió d'aquest divendres s'ha celebrat després de donar-se a conèixer un altre afer judicial a Cambrils. Es tracta d'una denúncia interposada per l'NMC contra qui va ser regidor d'Urbanisme,. L'exalcalde acusa l'actual cap de llista de Junts de suposats delictes de, usurpació de funcions públiques idesprés d'haver-se atorgat una llicència d'obres sense informar que ell era el propietari de l'immoble.

