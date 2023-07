ERC s'erigeix en l'«enemic real» del feixisme i avisa que el PSOE no servirà per defensar Catalunya

Catalunya abans que la Moncloa

El candidat d'ERC al Congrés,, ha demanat als ciutadans que no votin amb por el 23 de juliol, però ha advertit que en aquestes eleccions existeix l'amenaça real de la dreta i la ultradreta "de veritat". "A aquests no se'ls atura amb una esquerra de mentida", ha avisat en un acte aquest vespre a Palamós (Baix Empordà). Rufián ha dit que l'enemic del feixisme no és Felipe González, i per això ha alertat de l'error que suposa donar els vots al PSOE pensant que serviran per defensar Catalunya. "Quan el feixisme imagina el seu enemic ens imagina a nosaltres", ha afirmat.Rufián ha repassat, amb la llei d'infància, de pensions, d'habitatge, així com els indults que han servit per alliberar els presos polítics. El dirigent republicà ha lamentat que ERC hagi estat tan sola els últims anys al Congrés i ha demanat ajuda a Junts i a la CUP. "Demanem que baixin amb nosaltres a lluitar per situar el PSOE en el dilema de o Catalunya o Vox", ha afirmat. Per tot plegat, ha demanat fer un "vot de país" aquest 23 de juliol. "Demano un vot a favor de Catalunya, en defensa de la llengua, la cultura, els serveis i la seva gent", ha reblat.El president de la Generalitat,, ha estat el protagonista de l'acte de campanya d'ERC aquesta tarda. Aragonès ha dit que les eleccions són decisives perquè està en joc els drets i les llibertats de Catalunya. "Volem continuar desplegant el nostre projecte polític de prosperitat, llibertat i justícia per al conjunt de la ciutadania", ha dit. El president ha ressaltat la feina feta al Congrés i la negociació per millorar les condicions de vida de la gent, i per això ha demanat mobilitzar-se les 23 de juliol. "La defensa de Catalunya passa per ERC", ha reblat.Aragonès ha advertit que el PSC sempre defensarà el PSOE per sobre del país i que els comuns abans defensaran Sumar que no pas el referèndum. "Nosaltres sempre defensarem Catalunya", ha assegurat. El president ha situat els republicans com la garantia per forçar el PSOE a negociar. "Si pot, el PSOE mirarà a la dreta", ha insistit. És per això que ha remarcat que ERC és el vot útil aquest 23-J en defensa dels interessos dels catalans i no de qui té més interès en la Moncloa.La candidata al Congrésha estat l'encarregada de conduir un acte en format conversa que els republicans han fet, amb, i ha fet una crida a la participació en les eleccions espanyoles perquè al Congrés "encara es decideix" com governar els catalans i ha advertit que en una banda hi ha "un suposat progressisme que ho és tot menys progressista" -PSOE i Sumar- i un "neofranquisme" que representen PP i Vox. En aquest context, la candidata Jordà ha erigit ERC en la millor alternativa per "defensar" Catalunya en un context en què està en joc la llengua, la cultura, l'autogovern, l'escola catalana i els drets civils i polítics. "Ens ho juguem tot", ha reblat l'exconsellera d'Agricultura.La número dos d'ERC al Congrés ha reivindicat la història del partit i ha assegurat que és l'únic partit que sempre ha defensat els interessos dels catalans. En aquest sentit, ha recordat que ERC ha aconseguit fer seure el PSOE a negociar. "ERC es va presentar a les eleccions dient que faríem una taula de negociació, i ho vam fer, i vam aconseguir canviar el marc mental i polític del PSOE perquè l'Estat reconegui que tenim un conflicte polític", ha reivindicat. Jordà ha destacat els indults i la reforma del codi penal, que situa el país "en millors condicions" per tornar-ho a fer.ERC ha tret pit de la feina feta al Congrés. Bassa ha recordat que els diputats republicans van votar a favor de les mesures durant el confinament per tenir material sanitari i un escut social perquè les empreses poguessin tirar endavant. "ERC, votant sí, hem salvat vides i empreses, i hem fet que la gent no patís tant", ha reivindicat la diputada al Congrés. Bassa ha afegit que els vots d'ERC no han estat a canvi de res i ha tret pit dels indults, que han servit entra altres per alliberar la seva germana i exconsellera,a.La dirigent d'ERC ha recordat també que el partit és el que ha presentat més esmenes a la totalitat. "Gràcies a les nostres negociacions hem millorat les pensions, augmentar el salari mínim i hem avançat en drets lingüístics", ha ressaltat. Bassa ha assegurat que a Madrid s'ha fet feina per l'autodeterminació i la independència i ha assegurat que les lleis aprovades no són per reformar Espanya, sinó per millorar la vida dels catalans. "Continuarem votant a favor dels catalans fins a arribar a la independència definitiva", ha reblat.El candidat al Senat,, ha reconegut que hi ha decepció en el moviment independentisme i ha fet referència al "principi de realitat" de Sigmund Freud. "Encara que hi hagi decepció, hem de pensar en l'actual situació, que és terrible, i podria ser liquidadora", ha advertit, i ha posat d'exemple el País Valencià i les Illes amb els governs de PP i Vox. Terricabras ha demanat "tocar de peus a terra" i "mobilitzar-se" davant l'actual situació. "Ens hem d'implicar en la defensa de Catalunya, també a Madrid", ha indicat. L'exeurodiputat ha dit que a Madrid és "allà on manen" i els catalans "hi han de ser". "No té sentit dir o tot o res", ha reblat.Terricabras ha dit que la política consisteix a comparar entre les opcions i ha assegurat que, a dia d'avui, "la solució no és votar ERC, sinó que és l'alternativa", perquè la resta de partits independentistes es limiten a queixar-se. "Anem a Madrid perquè hi volem fer alguna cosa, sabem que la situació és terrible i que quedar-se a casa no és solució de res; no siguem apolítics", ha dit, i ha fet una crida a votar els millors. "Anem a Madrid a fer tot el que puguem, ells seran més feliços si ens quedem a casa i només hi van els de PP, Vox i el PSOE", ha afegit. Del principi de realitat, Terricabras ha passat al "principi de desig" i ha fet una crida a votar ERC. "Abstenir-se és no fer cap aportació", ha conclòs.

