Quan et pots saltar una línia continua a la carretera?

Una de les normes més bàsiques que coneix qualsevola laés que laés sagrada i mai es pot creuar. Fer-ho per girar a l'esquerra pot comportar una multa de 200 euros i la pèrdua de tres punts al, mentre que saltar-se-la per fer un avançament apuja la sanció fins als 400 euros i quatre punts. Però hi ha tres excepcions on sí que es pot creuar la línia continua de manera legal.Abans de tot, sempre caldrà tenir en compte que no hi hagi cap risc i que la maniobra es pugui fer amb seguretat. El primer cas en què el cotxe pot fer aquesta acció sense perill de multa és per avançar a, conductors de, i a. També és conegut que cal deixar-los 1,5 metres d'espai i, si és necessari, es pot travessar la línia continua.El segon escenari en què es pot incomplir aquesta norma és si hi ha una la carretera, per exemple, per una possible avaria. Llavors, si està ocupant un espai del carril pel qual se circula, es podrà envair l'altre que va en direcció contrària sempre que, altre cop, es faci amb. Per últim, sempre que hi hagi algunque obstaculitzi el pas per la carretera també es podrà creuar la línia continua.

