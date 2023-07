A canvi de res? El preu d'una investidura a Espanya

Jordi Pujol i Felipe González, en una reunió a la Moncloa l'any 1995 Foto: Fundación Felipe González

CiU i González, 1993: el PSOE en mans de Pujol

La primera trobada entre Aznar i Pujol a la Moncloa Foto: Moncloa

CiU i Aznar, 1996: finançament i competències

Zapatero i Puigcercós, en una reunió a la Moncloa l'any 2006 Foto: Moncloa

ERC i Zapatero, 2004: del suport a l'oposició

Tercera reunió de la taula de diàleg a la Moncloa. Foto: Govern

ERC i Sánchez, 2020: la taula de diàleg

El preu de convertir un candidat en president del govern espanyol varia en funció de la força negociadora i l'habilitat de qui s'asseu a negociar. En els darrers anys,-però també el- ha tingut un paper central a l'hora de configurar majories, i ha permès amb els seus vots un govern del. Aquest suport és el que utilitzen els seus rivals dins de l'independentisme, especialment, per desgastar-los amb un missatge que ha arrelat fort en part de l'electorat: els vots d'ERC asón "a canvi de res". Paradoxalment, o no, el PP i Vox afirmen just el contrari i acusen el PSOE d'haver "traït Espanya" amb concessions desmesurades als independentistes. Sigui com sigui, ERC opta des de fa setmanes per treure pit dels èxits aconseguits gràcies a l', que sotmetrà a examen aquest 23 de juliol.Les eleccions poden deixar tres escenaris. Una majoria de PP i Vox, una gran coalició de PP i PSOE -també per la via de l'abstenció d'un dels dos- o una majoria progressista alternativa liderada pels socialistes amb el suport de Sumar i els partits d'esquerres i nacionalistes. En aquest tercer escenari, ERC ha advertit que el preu d'investir Sánchez, i aspira a pactar-lo amb els altres partits independentistes, que ara com ara no es mostren predisposats a negociar amb el PSOE. Junts, que ha estat irrellevant aquests últims anys al Congrés, podria ara tenir un paper decisiu per impedir un govern de dreta i extrema dreta a canvi de fer president Sánchez, cosa que situarà el partit deen una situació complicada, per la pressió externa i els dubtes interns sobre com actuar en cas de tenir l'última paraula.No és la primera vegada que un partit catalanista -i en aquest cas, independentista- facilita una investidura espanyola. Ho va feren dues ocasions, l'any 1993 amb el socialista, i l'any 1996 amb el conservadoren el famós Pacte del Majestic. Tot plegat, a canvi d'algunes cessions i mesures a favor dels interessos de Catalunya, com ha mirat de fer ERC des de l'any 2020 després de facilitar la investidura de Sánchez per la via de l'abstenció i amb Quim Torra encara a la presidència de la Generalitat. El preu, en aquest cas, va ser el compromís del PSOE de, on les dues parts portarien les seves propostes sense limitacions, i reconèixer que la qüestió catalana és unque s'ha de resoldre per vies polítiques.Repassem el "preu" que han posat els partits catalanistes per investir presidents espanyols:Durant els anys 90, CiU va ser el soci fonamental per garantir la governabilitat a Espanya. Després d'anys d'hegemonia socialista, Felipe González va perdre la majoria absoluta el 1993, però el president del govern espanyol va poder revalidar el càrrec per quarta vegada consecutiva gràcies a un pacte amb els nacionalistes catalans i bascos. Els diputats de CiU, liderats per, van votar a favor de González al ple d'investidura, mentre que qui aleshores encapçalava el grup d'ERC a Madrid, Pilar Rahola, s'hi va oposar. De fet, González va plantejar als nacionalistes catalans formar uni empresaris catalans van pressionar perquèacceptés la proposta, però en una reunió amb el líder del PSOE la proposta es va descartar.De l'acord, CiU en va aconseguir avenços en autogovern, la corresponsabilitat fiscal amb la cessió del 15% de l'IRPF, el desenvolupament de l'Estatut i accedir als fons de cohesió europeus. Malgrat l', Pujol va mantenir el suport al govern de González fins que la pressió va ser tan forta, també per part del PSOE, que CiU va deixar caure el president espanyol. En concret, l'any 1995, el partit va anunciar que no donaria suport als pressupostos generals de 1996 i va demanar la convocatòria d'eleccions. Poques setmanes després, el Suprem intensificaria la investigació de la guerra bruta dels GAL. Pujol va justificar la decisió afirmant que el desgast de González era molt elevat i això no era bo per a l'estabilitat política.La caiguda de González va obrir la porta al primer govern de. El PP va guanyar les eleccions sense majoria absoluta i el candidat a la presidència va buscar el suport dels nacionalistes catalans, bascos i canaris. D'aquells contactes amb CiU en sortiria el famós, pel nom de l'hotel on es va signar. Com explicava La Vanguardia, l'acord es va segellar en 18 pàgines i va ser especialment difícil d'explicar a les militàncies respectives, perquè implicava anar en contra del que s'havia dit en campanya i s'havia fet els anys anteriors. La primera reunió per començar les converses va ser entre Josep Antoni Durant i Lleida i Aznar l'11 de març, només una setmana després de la victòria del PP. El 28 d'abril es tancava finalment l'acord al Majestic, i el 4 de maig Aznar es convertia en president amb els vots deEl preu a pagar a canvi dvan ser. PP i CiU van acordar modernitzar l'Estat, consolidar les autonomies, la cessió del 30% de l'IRPF a les autonomies, desenvolupament dels Mossos, traspàs de competències com el trànsit o l'INEM, transferència de la gestió dels ports a les autonomies, reforma de la llei de costes també per beneficiar els diferents territoris, més accés a la presa de decisions sobre la Unió Europeu i reducció de l'IVA als peatges, entre d'altres. Pujol també va exigir a Aznar acabar amb els atacs contra la política lingüística de la Generalitat i la unitat de la llengua, i frenar l'"agressivitat" d'Alejo Vidal-Quadras, cosa que, sobre el paper, el líder del PP va acceptar.Quatre anys després, com relata Pujol a les seves memòries, la predisposició d'Aznar va canviar. El líder del PP va aconseguir la majoria absoluta, però tot i així va oferir a CiU entrar al govern amb carteres importants. Pujol ho va descartar per por de perdre espai electoral a Catalunya. De tota manera, CiU va votar a favor de la investidura d'Aznar,Després de l'etapa d'Aznar, va ser el torn de, que va guanyar les eleccions de 2004, però es va quedar a pocs escons de la majoria absoluta. El PSOE va tancar un pacte amb ERC i Esquerra Unida. Als independentistes, liderats a Madrid per, els va convèncer la idea d'"" que plantejava Zapatero, que es va comprometre a impulsar el català a Europa. En aquell moment, el debat va centrar-se en la llengua i va evitar altres qüestions de fons, com el sistema de finançament o la reforma de l', que esclataria al cap de pocs mesos i acabaria retallat pel govern espanyol i impugnat alLes relacions dels republicans amb Zapatero es van anar refredant a partir del segon any de govern, sobretot per la gestió de la carpeta de l'Estatut, fins al punt que quatre anys van votar en contra de la investidura del candidat del PSOE a la presidència. Els republicans, liderats aleshores per, van rebutjar fer costat a Zapatero malgrat ser "un mal menor" precisament pel poc compliment del PSOE i per l'error d'aprovar un Estatut "retallat i mutilat". El 2008, però, Zapatero va poder continuar al capdavant del govern espanyol amb majoria simple, gràcies als vots del seu partit i a l'abstenció de bona part de l'hemicicle, començant pel PNB i CiU i els partits d'esquerres.Després de forçar la repetició d'eleccions el 2019, ERC es va trobar amb 13 diputats clau per facilitar una investidura, i la condició va serper abordar el conflicte català dos anys després dels fets de 2017 i amb els líders independentistes a la presó i a l'exili. La taula es va reunir per primera vegada a la Moncloa eli va servir per posar les bases del diàleg com un "instrument per vehicular la solució" a través de la negociació i el pacte. El comunicat conjunt deia que la mesa es reuniria mensualment -no ha passat per la pandèmia que esclataria un mes després i per manca de voluntat política- i que qualsevol acord es faria "en el marc de la seguretat jurídica", sense cap referència a la Constitució. La segona reunió no es va fer fins al setembre de 2021, amb Pere Aragonès com a president. La tercera i última va ser el juliol de l'any passat.La proposta catalana, descartada de bon principi, era uni l'. D'aquell plantejament de màxims n'han sortit dos resultats concrets que ara ERC exhibeix, els-que mai s'han vinculat obertament a la negociació de la taula-i la, i el compromís d'avançar en la desjudicialització. Al marge de la qüestió nacional i també de l'acord d'investidura, els republicans també reivindiquen aquests dies de campanya mesures aprovades pel govern espanyol gràcies als seus 13 diputats al Congrés. Els ERTO durant la pandèmia, llei d'habitatge, la reforma de les pensions, l'augment del salari mínim, la derogació de la llei Wert o els avenços en drets lingüístics són alguns exemples que posa ERC per reivindicar la seva estratègia negociadora, centrada a "defensar els interessos" dels ciutadans de Catalunya que sotmetrà a l'examen final aquest 23-J i després de la patacada a les municipals.

