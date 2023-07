Les centrals nuclears no tenen cap límit d'edat «segur», a diferència del que afirma Urtasun

Enganyós | "Allargar el funcionament de les centrals nuclears més enllà dels 50 anys és molt per sobre del límit que considera l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica que és segur". - Ernest Urtasun, Sumar.

, portaveu de campanya dei eurodiputat de, va afirmar el 27 de juny en un acte organitzat per la coalició liderada per Yolanda Díaz ( minut 5:05 ) que allargar la vida de les centrals nuclears espanyoles, com proposa el Partit Popular, implicaria que aquestesde funcionament, "molt per sobre del límit" considerat com a segur per "l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica" (IAEA).És. Si bé és cert que les centrals nuclears espanyoles es van construir amb una vida de disseny -esperança de vida mínima- de, això no implica que en cap cas passada aquesta edat es tornin. La mateixa IAEA recull al seu web que "amb una gestió, vigilància i millores de seguretat adequades,de disseny típic de 30-40 anys".Hem contactat amb el departament de premsa de Sumar per demanar les fonts que havia utilitzat Ernest Urtasun en les seves declaracions i a què es referia amb elles, però en el moment de publicar aquesta verificació no havíem rebut resposta.per als anys que pot operar una central en la normativa internacional" de la IAEA, explica en un correu a Verificat el departament de premsa del(CSN), l'organisme encarregat de vetllar per la seguretat d'aquestes instal·lacions. L'entitat adjunta una guia específica per laen les centrals que funcionen més temps del previst en el seu disseny original, és a dir, passats els 40 anys. Més del 85% de les centrals nuclears dels Estats Units han renovat la seva llicència fins als 60 anys, i al món hi ha 25 reactors que porten 50 o més anys funcionant, segons dades de la mateixa IAEA.A Espanya, lade les centrals nuclearsper sobre dels 40 anys previstos al seu disseny, sempre que les instal·lacions compleixin amb els requisits de seguretat mínims establerts per la legislació vigent, tal com detalla la Instrucció IS-22 del CSN.Perla seva esperança de vida, les centrals nuclears han de demostrar "que ladels seus components críticsdurant el període d'operació a llarg termini", és a dir, per sobre de la vida per la qual es va dissenyar la central, segons un article tècnic del Consell de Seguretat Nuclear.Si es vol allargar la vida d'una central nuclear, doncs, cal demostrar que tant la instal·lació com cada peça clau que la compon estan eni es mantindrà així el temps que es prorrogui el seu funcionament. "Les centrals nuclears que sol·licitin operar a llarg termini s'han de sotmetre a unper la normativa tècnica i d'avaluació", conclou el departament de premsa del CSN en el seu correu a Verificat.Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.

