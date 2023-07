Miracle al Regne Unit: un home es desperta just abans que el desconnectessin

Als'ha viscut un d'aquells miracles que costen d'entendre però que, dins d'una desgràcia, sempre són motius d'alegria. Un jove de 28 anys que feia un any que estava diagnosticat amb mort cerebral s'ha despertat moments abans que el desconnectessin de tota la maquinària que el mantenia amb vida, tal com ha explicat el diari Daily Mail.L'home de nomva patir una brutal palissa per part d'un altre jove el passat 24 d'abril de 2022 a la ciutat anglesa de. Llavors va ser traslladat a l'hospital, però malgrat passar per diverses operacions sempre es va trobar inconscient. La família ja tirava la tovallola davant el diagnòstic de mort cerebral i ja es preparava per donar els òrgans del jove.Però quan la difícil decisió ja estava presa i es procedia a executar-la, Howard-Jones es va despertar del coma. Ara, tal com s'explica al mateix mitjà a partir del fiscal que porta el cas, el jove inicia un procés de recuperació que inevitablement durarà tota la seva vida. Té seqüeles físiques i mentals, però ara està conscient i sap plenament quin és el seu estat de salut. L'agressor va ser condemnat a dos anys i quatre mesos de presó.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola