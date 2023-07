Tot el que volies saber de Yolanda Díaz i ningú t'havia explicat

1. Filla d'un barri obrer

Després d'un any combinant la segona vicepresidència del govern espanyol amb l'articulació del nou espai polític a l'esquerra del PSOE -espera un bon resultat per poder revalidar un govern progressista després del 23-J. Gallega de naixement, va substituir el líder de Podem,, a la vicepresidència segona de l'executiu espanyol, i durant aquesta legislatura ha estat l'encarregada d'impulsar la nova reforma laboral de la mà dels sindicats, una mesura clau que reivindica constantment durant la campanya. Aquí,

Díaz, que és la petita de tres germans, va néixer a Fene (La Corunya) l'any 1971, i es va criar al barri de San Valentín, una cooperativa obrera al costat de la drassana de Navantia.

2. ADN comunista... i pare a la presó

3. Què va fer abans d'entrar en política?

4. Inicis polítics

5. "M'apassiona la moda"

6. La filla a la feina

El pare de la líder de Sumar, Suso Díaz, és un històric sindicalista gallec. Va ser militant del PCE en la clandestinitat, i secretari general de(CCOO) a Galícia. Va estar dos mesos a una presó de La Corunya l'any 1972, quan la seva filla només tenia un any, per negar-se a pagar una multa de 150.000 pessetes per manifestar-se contra l'assassinat de dos treballadors de Bazán. També el seu tiet, Xosé Díaz, va estar implicat en l'activisme i va ser diputat del BNG al Parlament gallec.De petita, Díaz volia ser filòloga, però finalment va estudiara la Universitat de Santiago de Compostela, i després de graduar-se va realitzar tres màsters: Urbanisme, Relacions Laborals i Recursos Humans. Els seus inicis laborals van ser en un despatx d'advocats de Santiago, i l'any 1998, després de col·legiar-se, va obrir el seu propi despatx a Ferrol.No va ser fins al 2005 quan va arribar a(Galícia) com a coordinadora general. Es va presentar a la presidència de la Xunta aquell any, però no va obtenir representació. L'any 2007 es va convertir en tinent d'alcalde a Ferrol. A la política nacional hi va arribar el 2015, quan es va presentar a les eleccions generals amb, formació que acollia Podem, Anova i Esquerra Unida. "Amb quatre anys,em va fer un petó a la mà", explicava en una entrevista, orgullosa.Hi ha un pensament predominant que apunta que una dona feminista i d'esquerres, pel simple fet de ser-ho, no es vol ocupar de la seva imatge. Es va demostrar quan es van escriure desenes d'articles comentant la manera de vestir de Díaz, com si trenqués un tòpic. Ara fa uns dies, la líder de Sumar va explicar en una entrevista que li "apassiona la moda" des de jove, i va reivindicar les treballadores tèxtils de Galícia. "Gairebé sempre faig servir coses barates i moda gallega", va declarar en una altra entrevista. A xarxes, sovint, se l'identifica com la Fashionaria.

Díaz és recordada com la primera política que assistia a les reunions del partit amb el seu nadó. Després, les líders de Podem Carolina Bescansa o Irene Montero van seguir el seu exemple. La filla de Díaz es diu Carmela, en honor a la seva mare, que va morir l'any 2013, quan tenia 66 anys, de manera sobtada, i amb qui estaven molt unides.



7. Una "motomami"

Pel que fa a gustos musicals, Díaz aposta per grups i cantants dones. S'ha manifestat obertament fan de les Tanxugueiras, grup gallec al qual va donar suport durant Eurovisión l'any 2022. Però també sent predilecció per Rosalía, de qui ha compartit cançons a les seves xarxes socials. De fet, les amigues de la seva filla li diuen que és una "motomami", en referència a la cançó de la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En una entrevista, va assegurar que sí que se sent "motomami".

8. La política més ben valorada

La líder de Sumar ha estat en diverses ocasions la política estatal més ben valorada segons el CIS. Manté la posició en l'última enquesta d'aquest juliol, amb una nota de 4,7, per davant de Pedro Sánchez (4,68%) i Alberto Núñez Feijóo (4,3).



9. Va fitxar Pablo Iglesias com a assessor

10. La ministra amb menys patrimoni

Abans de la guerra creuada entre Unides Podem i Sumar, que ha acabat materialitzant-se amb el veto a Irene Montero, Díaz havia mantingut una gran relació d'amistat amb Pablo Iglesias. Es va forjar durant les eleccions gallegues de 2012, quan ella va escollir el fundador de Podem com a assessor. El 2020 va ser escollida per ocupar la cartera de Treball, sent una aposta personal d'Iglesias. I quan el líder de Podem va plegar, ella va ocupar el seu lloc a la vicepresidència segona de l'executiu.Díaz és la ministra que declara menys patrimoni actualment:. El sou de la vicepresidenta pressupostat per aquest 2023 és de 84.600,72 euros anuals, que es tradueix en 7.000 euros bruts mensuals. Abans de ser ministra, declarava tenir 4.300 euros al compte bancari a mitges amb el seu marit, i un préstec hipotecari de 168.000 euros.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola