Enxampen un jove que es dedicava a atropellar persones a Cerdanyola del Vallès

Els Mossos d'Esquadra hancom a presumpte autor d'und'homicidi dolós en grau de temptativa i un altre de conducció temerària. Els fets van passar el passat 9 d'abril a les 06:58 del matí, quan tres joves sortien d’unadedel Vallès (Vallès Occidental).Els nois caminaven per la zona del carrer Bosc Tancat quan de sobte un vehicle els va envestir intencionadament i va provocar que un d'ells acabés rodolant per sobre del capó. El conductor en cap moment va reduir la velocitat ni es va aturar per socórrer les víctimes. A conseqüència de l'atropellament la víctima va patiri va ser traslladat a un centre hospitalari.Quan la víctima va recuperar la consciència va manifestar a la Policia Local de Cerdanyola que no coneixia l’autor i ignorava què podia haver motivat el fet, però va relatar que la mateixa nit, a la sortida de la discoteca,. A partir d’aquell moment, la Unitat d’Investigació de la comissaria es va fer càrrec de les gestions per identificar al conductor del vehicle i va esbrinar que es tractava dFinalment, dijous passat la policia el va localitzar i detenir.L’arrestat, ambper uns fets similars ocorreguts el juny del 2022, ha passat aquest divendres a disposició judicial davant del jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Cerdanyola.

​

