El PP s'enreda: contradiu Feijóo i assegura que la taula de diàleg «quedarà desactivada» si governa

Contradiccions a la cúpula del PP, que ha remarcat aquest divendres que ladel govern espanyol amb la Generalitatsi el líder dels populars,, aconsegueix governar. Fonts del PP ho han subratllat després que Feijóo digués en una entrevista a El Periódico que "no té cap interès a anar contra cap taula si està constituïda i té com a objectiu fonamental tractar afers que no afectin els altres". Des de la direcció estatal del partit puntualitzen que això no inclou la taula de diàleg creada per abordar el conflicte polític. "Qualsevol diàleg bilateral no pot referir-se a qüestions que afecten el conjunt dels espanyols", remarquen."Jo en una mesa no puc tractar assumptes que afectin els demés sense donar comptes als demés", diu Feijóo en l'entrevista. Però el líder del PP diu a la pregunta sobre la mesa de diàleg que no té interès a suspendre-la, amb la qual cosa les paraules de Feijóo queden. Fonts del PP critiquen que a la taula de diàleg "es tracta d'igual a igual el govern d'Espanya i el govern català" i sostenen que "ni en la seva forma ni en el seu fons respon als objectius anteriors". "Com ha dit sempre,", conclouen, i afirmen que Feijóo mantindrà el diàleg amb la Generalitat "com farà amb la resta de comunitats per abordar les qüestions que afecten específicament a cada territori".En l'esmorzar informatiu en el qual Feijóo -que ahir- ha participat aquest divendres al matí a Sevilla, el líder del Partit Popular també ha defensat que el diàleg amb les autonomies pot ser bilateral quan tracti temes específics d'aquesta comunitat, però que "el que afecta a tots s'ha de tractar entre tots".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola