Top Food Bcn: el foodie de les xarxes socials successor del boca-orella

Salsitxes, patates, gelats, batuts, croissants. Però també noves cafeteries a la ciutat, restaurants de recent obertura, curiositats i recomanacions arreu.és unapassionat de laque ha convertit la seva passió en una feina i s'ha convertit en foodie a les xarxes socials amb ela Instagram, Youtube i TikTok.Perfils com els seus són. I, a sobre,. Per què? Un pou de continguts inacabables que combinen lade continguts amb les. Ho mostra tot en, al natural, tal com s'ho trobaran els usuaris si decideixen anar-hi o apropar-s'hi per tastar-ho. Què hi ha millor que unque et comenta tot allò que veu i menja arreu perquè hi vagis? A més, en Cristian aprofita els seus perfils perquè els seguidorsamb ell gràcies a sortejos o preguntes directes que els fa als vídeos curts i didàctics que penja.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola