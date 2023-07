CCOO qüestiona la versió oficial de l'accident mortal a la mina de Súria: «Es podia evitar»

"Dèficits greus" i "sobrecàrrega" de treball

Comissions Obreres () ha detectatpropietat d'ICL Iberia, sobretot en l'organització del treball i en la comunicació entre els empleats. Aquesta és, almenys, una de les conclusions de l'informe que el sindicat ha elaborat sobre l'accident mortal del passat 9 de març, on van perdre la vida tres persones , com defensa l'empresa, i ha alertat que si no es duen a terme una sèrie de "mesures correctores, els "factors de risc hi continuen sent". Així mateix, el sindicatquan es va produir l'accident, que va ser suspès de sou i feina setmanes després del succés i el consideren un "cap de turc".L'informe propi de CCOO s'ha elaborat sense la documentació relativa a l'accident de la direcció d'ICL Iberia. El sindicat denuncia que l'empresa no els hi hagi facilitat i considera que, en aquest aspecte, la Direcció General de Mines de la Generalitat tampoc "ha estat a l'altura". El secretari general de CCOO d'Indústria,, ha remarcat que consideren que això suposa un incompliment de la llei de recursos laborals.En el triple accident mortal van morir tres geòlegs de. Tots tres van quedar sepultats per una roca d'1,9 tones que es va desprendre del sostre d'una galeria al Minador 30, a uns 800 metres de profunditat. Les conclusions de CCOO s'estructuren en tres grans apartats, que analitzen els "dèficits greus", la seguretat de la mina idel succés, respectivament. Després de tot, el sindicat ha remarcat que "si no s'actua de forma diligent, seria, rigorosa i transparent" en la investigació i es millora la seguretat de la mina "no és possible evitar futur nous accidents".El document indica que hi ha "nombrosos dèficits" relacionats amb l'organització del treball a la mina del Bages. En primer lloc, apunta que(vigilants, caps d'equip, personal tècnic) ni tampoc entre el personal dels diferents torns. Cal recordar que a la mina de Súria hi treballen al voltant de 800 persones sense tenir en compte els subcontractes, dels quals 600 baixen a les galeries.En segon lloc, l'informe indica que hi ha una "sobrecàrrega evident" de treball en la figura del vigilant, que considera que éslaboral de la mina. En aquest sentit, el sindicat apunta que "no es garanteix" la revisió dels llocs perillosos a l'inici dels torns de treball i també creu que això pot provocar "errors" de comunicació.En aquesta línia, sobre la suspensió de sou i feina del vigilant del torn en què hi va haver l'accident, Hernández ha qüestionat aquest divendres en una roda de premsa que l'empresa el desvinculi del succés i, alhora, l'aparti del seu lloc poques setmanes després., ha dit el secretari general de CCOO Indústria. "Significa culpabilitzar el col·lectiu i no abordar les causes reals del succés", ha agregat. Fonts d'ICL van admetre que el vigilant en qüestió "va incomplir amb algunes de les seves responsabilitats" el dia de l'accident.CCOO també ha denunciat que ICL Iberia. Els representants del sindicat han explicat que l'empresa química israeliana "pressiona permanentment" per assolir la producció d'un milió de tones anuals i diu als empleats que si no s'arriba a aquesta quantitat, tancarà la mina. El sindicat també critica que la companyia tampoc hagi dut a terme les inversions necessàries per arribar a aquests nivells de producció. "Ens neguem al fet que el xantatge sigui", ha ressaltat Hernández, que ha demanat a ICL que "doni seguretat" al seu personal en relació amb el lloc de feina.Els representants de CCOO Indústria han denunciat la "falta de transparència" en l’accés la documentació relativa a l’accident per part de la direcció i ha criticat que l'empresa vulguisense "abordar les causes de fons de l’accident". Finalment, el sindicat ha remarcat que per evitar més accidents, ICL ha de garantir la participació dels representants dels treballadors, amb un assessorament tècnic i que cal establir una comissió de treball.

