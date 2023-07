Més policia i endurir el civisme: aquest és el pla de Collboni per «recuperar» Ciutat Vella

Collboni manté la seguretat com a prioritat del seu govern

Més policia i un enduriment de l'ordenança de civisme. Aquest és el pla que l'alcalde de Barcelona,, ultima per" iaquesta zona de la ciutat, una de les principals prioritats del nou govern municipal. Ho ha confirmat aquest divendres al matí en el marc d'una visita a la comissaria ubicada al districte de Ciutat Vella, on ha mantingut la primera trobada institucional amb l'intendent major del cos, Pedro Velázquez. La intenció és, tant decom de, i una actuació més contundent "per fer complir les normes" i garantir la convivència. També s'ha compromès ai incrementar el règim sancionador.[noticia]256623/noticia]Les polítiques de convivència, civisme i 'ordre ja van ser un delsde les eleccions del 28-M. Aquest divendres, durant la seva primera visita al cos de la Guàrdia Urbana s'ha reafirmat en el compromís d'"endreçar la ciutat", a través d'un nou Pla específic de seguretat. L'alcalde ha decidit començar pel ", com ha definit el districte de Ciutat Vella".“La seguretat és un dret i un valor bàsic per la convivència, és essencial i és més que estadística. Sense ella no hi ha progrés, ni democràcia, ni igualtat”, ha sentenciat Collboni. En aquest sentit, hi ha un compromís del Govern per-, i també de la Guàrdia Urbana. A banda, ha explicat quede l’àrea metropolitana i ha recordat que en els pròxims quatre anys també es posarà en marxa el nou Centre de Coordinació Operativa d’Emergències al Poble Sec.El govern local també revisarà l’ordenança del civisme i incrementarà el règim sancionador.”, ha comentat Collboni. El batlle ha enumerat altres preocupacions del nou executiu i a les quals caldrà donar resposta des del cos de la Guàrdia Urbana. Ha esmentat la lluita contra lao lesque tenen lloc a la ciutat. En aquesta línia, ha criticat la “condescendència” d’alguns àmbits polítics i els discursos de l’odi. També ha dit que caldrà actuar i atendre l

