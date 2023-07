Les 5 amenaces de ciberseguretat habituals durant les vacances, segons l'OCU

1. Anuncis falsos d'habitatges vacacionals

Arriben lesd'estiu i les ganes de fer una escapada. Elssempre són la part més complicada dels: buscar un apartament vacacional, mirar les alternatives de transport, contactar amb desconeguts per a reserves i fer pagaments a comptes aliens. Per això, és important anar amb compte a l'hora de fer totes aquestes operacions. L'ha alertat de delictes cibernètics especialment habituals en època de vacances, de manera que demana de ser previsors i desconfiar davant qualsevol amenaça de risc.

Pràcticament tothom s'ha trobat anuncis de pisos i apartaments que són massa bonics per ser veritat. Imatges que semblen de revista, preus que no encaixen i ubicacions idíl·liques. Per tant, si us trobeu una ganga, desconfieu sempre. Una manera de detectar-les és quan el propietari té pressa per tancar la reserva o per rebre el pagament. Així, es recomana trucar-li i demanar-li, per exemple, quins establiments i comerços que hi ha a prop de l'habitatge.



2. Recàrrecs no autoritzats a la targeta de crèdit

3. Xarxes wifi insegures

4. Codis QR fraudulents

5. Missatges de suposats familiars demanant diners

Per reservar una estada normalment es demana fer-ne elprèviament, cosa que implica ingressar uns diners a un. L'ideal és sempreabans de pagar i. D'aquesta manera, si es detecta algun recàrrec no autoritzat o addicional, es podrà denunciar a la policia i a l'entitat financera.El primer que es fa quan s'arriba a l'apartament és buscar la clau d'accés al. Connectar-se a xarxes desconegudes, obertes i de franc és donar carta blanca alsper entrar als, sobretot en les dels aeroports, hotels i restaurants. En aquests casos, és aconsellable) o fer servir una, dues opcions que et garanteixen lai laAmb la pandèmia, elss'han convertit en unaen el sector de l'hoteleria, sobretot als restaurants. Malgrat que en aquests casos solen ser segurs, ja que només es fan servir per descarregar-se la carta, igualment cal. Si l', val més evitar entrar-hi i demanarAvui dia qui no ha rebut und'una persona fent-se passar per un familiar? Les xarxes van plenes d'exemples d'aquests casos, però, així i tot, encara hi ha gent que no n'està al cas, especialment la gent de mitjana edat o d'edat avançada. Així doncs, és recomanablededemanant diners. La tècnica habitual d'aquests estafadors és demanar diners fent creure que han estat víctimes d'un robatori o de la pèrdua d'equipatge durant un viatge. Fins i tot poden donar dades reals de la persona per qui es fan passar. Per això, val mésa l'amic o al familiar per comprovar si realment és ell.

