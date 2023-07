Sánchez promet la «gratuïtat total» del transport públic fins als 24 anys

Després d'un inici de campanya en què el candidat del PSOE, Pedro Sánchez , fes una crida a concentrar el vot progressista en els socialistes, ha arribat l'hora de les propostes. El president del govern espanyol i candidat a la reelecció ha promès que les seves prioritats, si torna a governar, seran l'impuls d'un acord social pel ple treball, avançar en lai consolidar l', ampliant la cartera de serveis. I és en aquest últim punt que desvetllat una de les propostes clau que incorporarà el seu programa: la "" del transport públic per a infants i estudiants de fins a 24 anys."És una mesura que descongestionarà el trànsit a les ciutats i que mitigarà els efectes del canvi climàtic", ha dit en un acte acompanyat de bona part dels representants socialistes de l'executiu espanyol, celebrat a l'espai d'esdeveniments Próxima Estación de Madrid. "Pròxima estació? Moncloa", ha dit Sánchez fent un joc de paraules amb la ubicació escollida. També hi eren múltiples candidats d'arreu del territori, i líders com l'expresidenta de les Illes Balears, Francina Armengol.Sánchez ha desgranat les noves mesures, que després seran ampliades amb el programa, que es farà públic aquest divendres a la tarda. Bona part d'aquestes iniciatives van destinades alsper pal·liar, ha dit, la manca d'oportunitats i la desigualtat. El primer objectiu és la creació de, un nou programa d'intercanvi professional, i lasuperior als alumnes que aprovin les assignatures a la primera.També ha assegurat que un nou govern socialista ampliarà la dotació i el nombre de receptors deli establirà aquest compte d'estalvi bonificat per a la compra de l'habitatge que deixarà 30.000 euros lliures de tributació. Tot plegat emmarcat en l'objectiu ja anunciat de situar l'El president de l'executiu també ha promès una nova llei que impedeixi la privatització dels serveis deals municipis, i un pla que involucrarà els veïns a l'hora d'escollir la localització dels, de manera que els ajuntaments podran participar en fins a un 10% en la copropietat d'aquests parcs. En l'àmbit de la sanitat, Sánchez ha promès que ampliarà lad'odontologia, oftalmologia, fisioteràpia, psicologia, i psiquiatria clínica.En la seva intervenció, i en la línia del discurs que va pronunciar en l'acte d'inici de campanya, ha tornat a erigir el PSOE en el vot per impedir un retorn al passat. De fet, fins i tot ha invocat els votants del"avergonyits" pels pactes amb Vox perquè li donin suport: "Sé que pensen diferent en algunes qüestions, però a tots ens uneix el més important: la voluntat que Espanya avanci", ha proclamat. Sobre, ha tornat a reivindicar lai el paper dels socialistes: "Alguns troben a faltar la Catalunya de Puigdemont i a mi m'encanta la Catalunya de Salvador Illa"

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola