Aquests són els dos restaurants barcelonins en la llista dels millors de l'Estat

torna a estar d'enhorabona. Amb el permís del Disfrutar, escollit com el segon millor del món en el The World's 50 Best Restaurants, un nou rànquing ha posicionatLa plataforma de gestió de reserves The Fork ha estrenat amb aquesta llista, The Fork Summer Hits , la seva primera selecció gastronòmica.Una de les moltes coses per les quals es coneix Catalunya és pel seu exquisit menjar, un aspecte en el qual excel·leixen, a parer de The Fork,, a la Barceloneta, que se situen en la quarta i vuitena posició del rànquing.El Xalet el podem trobar en el número 31 de l'avinguda Miramar, amb una atractivades d'on gaudirem d'unes bones vistes a tota la capital catalana. En canvi, en el Velissima, situat en el número 103 del passeig de Joan de Borbó, el que trobarem és unde diversos universos de la gastronomia italiana.No obstant això, el número 1 de l'Estat, sempre segons aquest nou rànquing, l'encapçala, seguit de l'Sky Bar d'Eivissa, l'Arena’s Lounge de Lanzarote, Sky Bar by Ocean Drive també a Eivissa, The Eighth | L’Azure Hotel a Lloret de Mar, Cuit by Miquel Calent a Palma, Es Princep Rooftop a l'illa de Mallorca i el Cataria-Iberostar Selection a Andalusia.

