L'de Barcelona ha anunciat que buscaque tinguini que no s'hagin revisat la vista els últims dos anys per a un estudi de detecció del. Des de l'hospital han indicat que l'objectiu de la iniciativa és entendre millor l'epidemiologia de la patologia i impulsar estratègies més efectives per diagnosticar-la aviat.Aquesta malaltia ési ésarreu del món. Quan apareixen els primers indicadors, ja està en les fases avançades i és. Tot i això, sí que se'n pot endarrerir la progressió. Entre les principals causes de la patologia hi ha l'acumulació de líquid al globus ocular i la pressió que exerceix sobre el, vital per a una bona visió.El doctor, responsable del departament de Glaucoma del, ha destacat que "és una oportunitat única per contribuir en l'i per tenir cura de la salut visual, ja que la iniciativa comptarà amb l'última tecnologia i un equip humà altament qualificat, especialitzat en el diagnòstic i el tractament del glaucoma".Per fer les proves, els voluntaris s'hauran de sotmetre a un qüestionari, una exploració clínica completa, el mesurament de la pressió intraocular i la captació d'imatges del nervi òptic amb intel·ligència artificial. El límit per inscriure-s'hi és eli cal emplenar el formulari . L'estudi es durà a termei els participants hauran d'anar presencialment al Servei d'Oftalmologia de Sant Pau el dia de la primera visita.

Els resultats que s'aconseguiran amb aquest estudi permetran, com també oferir-ne un seguiment i un tractament adequats en cas que el pacient ho necessiti.

