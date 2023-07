La Moncloa i la Generalitat signen l'acord (polític) per la B‑40

Transferència immediata dels 914 milions

El primer dia de campanya electoral pel 23-J arrenca a Catalunya amb la signatura, telemàtica, de l'acord per tirar endavant la B-40 . Un protocol entre la Moncloa i la Generalitat que malgrat estar ple de bones intencions, estàja quesegons ha explicat aquest mateix divendres al matí, la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez al Fòrum Empresarial del Llobregat.Aquest divendres, la ministra ha destacat que, tot que l’executiu català viu instal·lat en el “soroll i el postureig”, s’ha aconseguit desencallar aquestdesprés de més d’un any de feina i tres consellers diferents. En aquest sentit, ha demanat “no menystenir” la feina feta que posa les bases de l'acord, ja signat.Pel ministeri es tracta d'una infraestructura que. Justament aquest dijous, elsdel territori afectat (Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès) movien fitxa i instaven a ser informats dels detalls del pacte i de les accions que puguin esdevenir-se'n amb els principals agents socioeconòmics del territori.Després d'aquest acord, serà la Generalitat l'encarregada deque necessitaran el vistiplau del ministeri per tirar endavant. El finançament, com ja s'havia dit, anirà exclusivament a càrrec del govern espanyol.El projecte viari ha de connectar el Vallès Occidental:per donar continuïtat al Quart Cinturó d'Abrera a Terrassa i també a la Ronda Nord que creua Sabadell, inclòs en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès. No obstant això, encara queda dibuixar i acordar quin ha de ser eli el volum del nou vial i conèixer si serà -o no- unSegons l'acord establert, el traçat "serài els objectius de la seva construcció". Abans de tirar endavant però, caldrà sotmetre el projecte als tràmits sectorials i ambientals.L'anunci que els governs de la Generalitat i de l'Estat havien arribat a un acord va fer-se públic diumenge al vespre a canvi de 914 milions per a altres infraestructures a Catalunya , tal com li havia demanat l'executiu d'Aragonès a canvi de l'aprovació dels pressupostos generals. Després de diverses negociacions, la signatura de l'acord s'ha fet aquest divendres, el primer dia de la campanya electoral pels comicis del 23-J.La consellera de Territori, Ester Capella, ha reclamat aquest divendres que es transfereixin de manera "immediata" els 914 milions d'euros per invertir en infraestructures incloses en l'acord amb l'Estat vinculat a la posada en marxa de la. "S'ha de fer el més ràpid possible", ha apuntat Capella, que ja ha signat la part catalana del conveni.Dels diners que es transferiran està previst que s'inverteixin 384 milions a la C-32 al, 250 milions per millorar els accessos a l', 260 milions més per l'i 20 milions per. Entre d'altres es milloraran rotondes, carrils bici, accessos, intercanviadors ferroviaris etc.

