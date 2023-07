Un detingut i tres mossos ferits en una baralla amb pals i bastons a Barcelona

Els Mossos d’Esquadra que hauria participat en unaque ha tingut lloc aquest dijous a la tarda al carrer Llull del districte de Sant Martí de Barcelona, al Besòs. Segons han apuntat fonts policials, els fets han passat a les 18:50 hores quan la policia ha tingut constància que diverses persones s'estaven agredint mútuament a la via pública ambAgents de paisà hi han intervingut i tres d'ells han resultat ferits. Malgrat tot, la policia ha aconseguit aturar i arrestar un dels implicats en el succés quanamb cotxe.I tot i que diversos testimonis han alertat el cos de seguretat que havien sentit, els Mossos no han pogut trobar cap arma de foc al lloc dels fets. De moment, la investigació es manté oberta.

