Compromís i Sumar es conjuren per fer «renéixer» un País Valencià empresonat ara per PP i Vox



Catarsi del País Valencià sobiranista davant la dreta i extrema dreta que han conquerit la Generalitat aquest 28-M, uns resultats que van empènyer Compromís a presentar-se conjuntament amb Sumar per construir un bastió compartit que faci "renéixer de les cendres" la "llibertat" i "dignitat" del territori des del Congrés aquest 23-J. En un acte al Teatre Olympia de València, una àmplia representació dels candidats de la llista conjunta -encapçalats per la candidata estatal Yolanda Díaz i la candidata de Compromís Àgueda Micó- han cridat a omplir les urnes de vots no només de "resistència", sinó per continuar conquerint drets amb un govern progressista.