Aragonès crida a una «mobilització de país» el 23‑J per preservar drets i llibertats

Els'ha reunit aquest divendres de manera extraordinària alper, formalment, preparar la segona part de la legislatura, que s'hauria de tancar com a molt tard el febrer del 2025, data a la qualaspira a arribar com a president de la Generalitat. La cita de l'executiu coincideix, a banda, amb l'arrencada de la campanya electoral del 23-J, marcada per la possibilitat que la dreta i l'extrema dreta arribin al poder . Davant d'aquest escenari, el president ha demanat una "mobilització de país" per combatre una retallada de drets davant l'avenç deli de, que podrien arribar conjuntament a la Moncloa. La idea, per tant, és "protegir drets i llibertats" i que Catalunya es converteixi en un "bastió"."Ara és el moment, passat l'equador de la legislatura i amb els consellers assentats en les seves responsabilitats, de celebrar una jornada de treball per autoavaluar-nos la feina feta i per analitzar el nou context polític. I per enfocar la segona part de la legislatura, per defensar els drets i les llibertats de Catalunya, amenaçats per la dreta i l'extrema dreta. El Govern es prepara per continuar endavant amb el seu projecte", ha ressaltat Aragonès, que ha defensat que el país segueixi sent una "terra de llibertats". "Respondrem ambper preservar els drets", ha indicat el dirigent d'ERC, que també ha indicat que en aquesta tasca també hi haurà la ciutadania. "Cal una mobilització de país per defensar la democràcia", ha dit.Segons el president, cal "enfortir" els consens i també els drets i llibertats "davant dels qui els volen laminar". "Toca mobilitzar-nos, cadascú al seu lloc i fer la seva feina. La societat civil organitzada ha de participar de la, i la ciutadana ha d'exercir els seus drets. Tenim una oportunitat, el 23-J, per defensar els drets i les llibertats. I ho continuarem fent el dia 25 i el dia 26", ha remarcat Aragonès. Preguntat sobre si caldria reincorar Junts al Govern, el president ha considerat que "no hi sobra ningú", però ha assenyalat que la prioritat és garantir l'estabilitat parlamentària. En aquests moments, ERC, i ha de jugar a la geometria variable per tirar endavant les princupals mesures.Pel que fa a la futura convivència amb el govern espanyol que surti de les eleccions, Aragonès ha indicat que continuarà defensant l'i l'com a guies per resoldre el conflicte polític, i ha defensat que continua endavant el projecte d'acord de claredat que estan definint un grup d'expert nomenat fa unes setmanes. Pel que fa a la unitat de l'independentisme, el president ha remarcat que cal recuperar-la mani qui mani a Madrid. De moment, en aquesta campanya, ERC i Junts s'han proposat esquivar les crítiques explícites i mútues en campanya, tot i que no es pot descartar mai que apareguin discrepàncies camí del 23-J. Aragonès, en tot moment, ha defensat que hi hagi un "full de ruta compartit" de tot el moviment.Pel que fa al paper que pugui jugar Pedro Sánchez en campanya, Aragonès ha indicat que en les últimes eleccions el líder del PSOE defensava el compliment íntegre de les penes dels dirigents condemnats pel procés i apostava per una acció contundent de la Fiscalia per propiciar l'extradició de, i al cap de menys de dos anys va acabar signant els indults. En relació a la negativa de Sumar a incloure el referèndum per a Catalunya en el programa electoral, Aragonès s'ha mostrat decebut i ha defensat que és la millor via per avançar.

