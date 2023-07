Rodalies, emergència climàtica i català, protagonistes d'un primer debat de campanya que obvia el referèndum

L'aeroport, recuperat en l'agenda de campanya

Ni referèndum, ni abstenció. El primer debat de la campanya en clau catalana ha tingut les infraestructures, en especial sobrecom a protagonistes. Els principals candidats per Barcelona a less'han batut aquest divendres al matí en el primer duel electoral organitzat per RAC1 i La Vanguardia. "Les eleccions formen part d'una batalla cultural", ha pronosticat la cap de llista del. "O Vox o Catalunya", ha replicat. Són els dos marcs, en clau espanyola i catalana, respectivament, que han sobrevolat el debat. Batet per apel·lar al vot útil després de descartar una gran coalició amb el. Rufián per intentar que els vots de les forces catalanes i basques tornin a ser necessàries per revalidar el govern de coalició.PSC ihan tret pit de les mesures aprovades pel govern de coalició. "Avui Catalunya creix com mai, ha reivindicat Batet. En canvi, l: "Els números sobre el nombre d'iniciatives legislatives que hem aprovat els hi deu haver fet la mateixa persona que li va negociar les xifres de Netflix ", ha disparat Nogueras sobre les declaracions de Rufián, que li ha retret "sentir-se sol" en la defensa dels interessos de Catalunya a Madrid. Un missatge que també ha dirigit a la CUP.ha sigut qui més ha rebut per part de diversos fronts. Més enllà dels ja habituals retrets entre els republicans i Junts, Rufián ha demanat reiteradament la col·laboració a laper governar: "La culpa que abans era del PP i del PSOE, ara és tota culpa d'ERC. Albert, «hòstia» no ho fem tot bé: ajuda'ns".. Vidal ha estat bel·ligerant amb cada intervenció de Rufián després que ERC hagi apujat el to pel moviment dels comuns a l'Ajuntament de Barcelona i la no inclusió de Montero a les llistes electorals.", li ha etzibat Vidal en referència a les declaracions de Rufián sobre la deriva de Sumar.En aquest sentit, la picabaralla entre formacions arriba després d'uns dies de polèmica pel fet que Sumar no hagi inclòs el referèndum en el seu programa electoral. "En Comú Podem sempre hem defensat el referèndum i, ha reivindicat Vidal sense que els partits independentistes l'hagin collat. La figura que sí que s'ha criticat és la del "processisme", sobretot per part de Roger Montañola, d'Espai CiU-PDECat. "El procés ha deixat molta gent òrfena que vol tornar a la política i està cansada de tant d'engany", ha dit Montañola, que ha demanat a la resta de partits que deixin enrere el 2017 i abordin les problemàtiques del 2023.Laha centrat bona part de les, en clau catalana. El text legal es va aprovar després que el TC tombés la legislació homologa aprovada pel Parlament., ha criticat el candidat de la CUP, Albert Botran. A les crítiques s'hi ha sumat Junts:ha maldat Nogueras. Per contra, Batet ha replicat esgrimint el text com la primera llei en habitatge aprovada durant la democràcia espanyola: "El que ha de fer la Generalitat és desenvolupar la llei d'habitatge perquè es pugui aplicar. El PSC ha trobat el suport de Vidal que ha descrit la llei com "una fita" i ha criticat que, mentrestant, a Catalunya els darrers anys s'ha governat "des de rodes de premsa".El cos central del debat l'han protagonitzat les, les estratègies per abordar li la, a les aules i al Congrés. Batet ha defensat la gestió del PSOE: "Hem revertit la situació de dèficit en infraestructures pels catalans i necessitem quatre anys més per acabar-ho". Les crítiques a l'executiu de Sánchez s'han focalitzat en Rodalies. Rufián ha tornat a exigir-ne el traspàs mentre que segons la candidata de Junts el 2021 es va fer l'execució de pressupost més baixa de la història:", ha reblat.Pel que fa a l'emergència climàtica, Botran ha manifestat que els debats d. El cap de llista de la CUP ha carregat un cop més cap al govern de Pere Aragonès: "Els pressupostos de la Generalitat fets amb el PSC exigeixen més consum fòssil, amb mesures com la B-40, o més consum d'aigua com passarà amb el Hard Rock. Rufián li ha tornat: ", ha dit en referència a la negativa dels cupaires de donar suport al pressupost del 2022.L'abordament de l'agenda climàtica del 2030 ha acabat per monopolitzar bona part de la discussió política. Batet ha recordat que: "Estem a la cua de les comunitats autònomes. Com a catalana em fa vergonya que només produïm un 17% de la nostra energia amb les renovables". La mitjana a l'Estat és del 39%, amb comunitats autònomes que arriben al 70%.Els compromisos amb l'agenda 2030 depenen de tenir un model de producció amb energia renovable però també per reduir la petjada ecològica. Una de les infraestructures que més hi pot afectar és l'ampliació de l'aeroport., ha recordat Botran mentre Montañola n'ha defensat la utilitat. L'aeroport ha estat un dels pocs apartats on el PSC i Sumar han discrepat:, ha criticat Vidal, que ha posat sobre la taula el concepte de drets climàtics. La cap de llista de Sumar a Barcelona també ha demanat "valentia" al PSC per refer mesures econòmiques que no han quallat com la carta de bones funcions a la banca no ha funcionat, ni baixar els IVA als alimentsEn l'àmbit econòmic,ha estat dels més crítics amb la legislatura de Pedro Sánchez. L'exdiputat per Ciutadans i ara candidat del PP considera que calen canvis en els impostos per oferir un canvi de rumb en el model econòmic.", argumenta el candidat popular que ha estat molt crític amb la reforma en les quotes dels autònoms feta per part de l'executiu espanyol.En canvi, els populars s'han mostrat: una cara oposada a l'estratègia nacional del Partit, que en els governs autonòmics, com el del País Valencià o les Illes Balears s'han decantat per l'entesa amb Vox. "Necessitem aliances que estiguin disposades a fer un pacte d'estat. Elperò demano als socialistes sentit d'estat per investir-nos, si fos el cas." Els socialistes han descartat una gran coalició", li ha etzibat Batet a Martín Blanco en referència a l'acostament del PP amb Vox.Una de les anècdotes del debat l'ha protagonitzat el candidat de la CUP, Albert Botran, que ha ironitzat amb la situació del català al Congrés:. La presidenta de la cambra baixa durant la darrera legislatura, ha tirat pilotes fora: "No sap com de feliç que em fa no haver de treure-li la paraula en català. La situació al congrés és la que és i hem de respectar l'estat de dret". Un debat, el del català, que s'ha extrapolat en l'àmbit de la cultura i l'educació. "Cal protegir el català i és positiu que hàgim ampliat l'oferta audiovisual", ha defensat ERC mentre Nogueras ha volgut destacar la singularitat de l'ecosistema literari català:El debat s'ha estroncat quan Martín Blanco s'ha proclamat "amant de la llengua catalana i castellana", però ha considerat que la immersió en català com a culpable de la baixada dels resultats en comprensió lectora. Una preocupació que comparteix amb el PSC, tot i que amb un diagnòstic diferent: "A mi em preocupa que estiguem a la cua d'unacom és la comprensió lectora", ha burxat Batet.

