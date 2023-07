Arrestat un home per fingir tenir menys de 18 anys i assetjar sexualment menors

La policia espanyola haque simulava tenir-ne menys de 18 pera través d'internet. Contactava amb les víctimes utilitzant les xarxes socials i després de guanyar-se la seva confiança els hi demanava fotos de caràcter sexual. Un cop consolidada la relació, els proposava una trobada personal.Laes va iniciar quan el cos de seguretat va detenir l'home després que agredís sexualment un menor de 14 anys a qui va conèixer a través d'un. El nen va arribar a desplaçar-se fins a Almeria per mantenir una trobada sexual amb ell. Al domicili de l'arrestat la policia ha localitzat al seu ordinador material pedòfil gràcies al qual ha pogut identificarAmb aquest material, els agents també li han pogut imputar nousde menors,, distribució de. Els investigadors també han pogut confirmar que el detingut sempre captava els menors a través de diferentsi després d'unes primeres converses, en què es guanyava la seva confiança, començava a sol·licitar-los fotos íntimes de caràcter sexual.Un cop consolidada la relació, els proposava una trobada personal, si bé aquestes trobades no sempre es van produir a causa de la poca edat de les víctimes i la manca d'autonomia personal i econòmica que tenien.Els agents no descarten que l'investigat pogués ser autor d'altres delictes de naturalesa similar, no denunciats fins ara, i que noves víctimes es puguin sentir identificades. Precisament per això, és possible que quan coneguin els fets, interposin lescorresponents.

