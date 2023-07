Basté desllueix el comiat de Rosel

L’inici de ladel 23-J va arrencar aquesta la nit amb la tradicional enganxada de cartells. Tot i això, l’acte que es va endur totes les mirades i titulars va ser l’d’El Món a RAC1 de Jordi Basté a l’expresidentdes de Waterloo. El presentador líder dels matins a Catalunya li va pispar el personatge del dia a Laura Rosel que, tot i que aquest divendres ha fet el seu darrer programa , no ha aconseguit cap personatge de renom per al seu comiat.A la conversa, Puigdemont va deixar uns quantscom el seu rebuig a les crítiques de Clara Ponsatí per l’estratègia seguida a Europa o les seves lloances al nou flamant alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol . “Va ser i pot ser un bon alcalde”, va assegurar el també exalcalde de Girona. Albiol i Puigdemont van coincidir a Brussel·les i van mantenir "una conversa d’altura". Tota una revelació que ben segur devia deixar sense alè a la presidenta de Junts, Laura Borràs.Com us deia, lade la jornada es va viure ai ja era hora, després d’uns dies ons’havien endut. Per sort, el d’Antena 3 ja ha marxat de vacances i la de Telecinco va anunciar aquest dijous que s’agafava uns dies de descans perquè les entrevistes dels darrers dies l’havien deixat “esgotada”.Però tornarà. Ana Rosa tornarà la darrera setmana de campanya al seu matinal que és líder a Espanya i també la majoria de dies a Catalunya. Mentrestant, aquest divendresha tornat aperquè és lafent elamb els vuit caps de llista per Barcelona.Més enllà de les proclames de cada partit, ja hem pogut veure al candidat de Vox fent la grossa amb. "No s’ha d’avergonyir pel fet de tenir", li ha espetat el d’ultradreta. "Però què s’inventa? Me'n sento profundament orgullós!", li ha respost el republicà. El d’extrema dreta s’ha justificat dient que ell "pensa, prega, parla i conta en català". Això sí, ho ha dit en castellà no fos cas que el sentin des de Madrid.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola