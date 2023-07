Polèmica d'escàndol a la Kings League: demanen exclusivitat als jugadors amb els nous salaris

El primer escollit rebrà 7.500 euros l'any (uns 625 euros al mes)

l'any (uns 625 euros al mes) El segon escollit rebrà 6.250 euros anuals (uns 581 euros al mes)

anuals (uns 581 euros al mes) El tercer escollit rebrà 5.000 euros l'any (uns 417 euros al mes)

l'any (uns 417 euros al mes) El quart escollit rebrà 3.750 euros anuals (suposen uns 325 euros al mes)

anuals (suposen uns 325 euros al mes) El cinquè i últim escollit, rebrà 2.500 euros anuals (que són poc més de 200 euros al mes)

Els nous salaris de la Kings Foto: Kings League

12 presidentes en la liga. Y el tweet va para mi, la rabia es absolutamente acojonante jajaja.



Yo quise pagar a los jugadores mi bolsillo y no me dejaron. Desde ahí fui el primero en pelear pos sus condiciones. A esto hay que sumarle que ahora nos dejan repartir 25.000 euros… — Ibai (@IbaiLlanos) July 7, 2023

Exclusivitat i crítiques de jugadors

Edgar Álvaro, no comparte que les exijan exclusividad pic.twitter.com/pVzG3epppQ — Universo Kings League (@UniversoKingsL) July 6, 2023

THE GREFG CONTESTA A MARC PLUVINS pic.twitter.com/m9PHNrDDMc — Universo Kings League (@UniversoKingsL) July 6, 2023

Lano atura el seu camí cap a la gran final deldel 29 de juliol., dirigents de la competició de futbol 7 que integren els streamers, van presentar novetats per a la lliga aquest dijous a la nit. La més destacada i la que ha despertat, fins i tot, reaccions contràries en grans estrelles que conformen la lliga és la de l'exclusivitat: no podran estar vinculats a un equip de futbol 11 i hauran de decidir si marxar o quedar-se només amb la Kings.En una compareixença que, tots dos van anunciar els més que reclamats canvis salarials pels jugadors que integren els dotze equips que conformen la Kings. Aquest és el sistema que passarà a formar part del torneig a partir del pròxim Draft.El primer canvi substancial és que tots els jugadors començaran a cobrar segons el pick, és a dir, en quina posició són escollits.amb la diferència que allà es cobren centenars de milers de dòlars com a mínim i amb màxims de milions de dòlars anuals.Els equips, però,a repartir entre els seus jugadors un cop acabi la temporada. Això sí,entre els dotze clubs que conformen la competició.Un dels crítics amb aquesta decisió ha estatque després de rebre onades de retrets a les xarxes socials, ha respost que, sí fos per ell, modificaria tot plegat i posaria diners de la seva pròpia butxaca.El problema més gran per als jugadors, molts d'ells catalans, és que la Kingsquedar-se amb exclusivitat en aquesta competició propietat de Piqué i Querol o hauran de marxar aPerquè la lliga ha decidit que no poden tenir jugadors entrenant per a dos equips o tenint problemes amb clubs professionals o semiprofessionals que els posen traves a l'hora d'escollir. Uri Pons (Porcinos) o Edgar Álvaro (Rayo) han criticat la mesura.Un dels únics president que ha respost a la qüestió ha estat TheGrefg, propietari de Sayans F.C, que ha explicat "com és d'emprenyador haver de gestionar cada setmana amb els jugadors els problemes de tenir diversos entrenaments, partits o horaris que no coincideixen". "Ha de baixar el nivell? Doncs que baixi, però t'assegures que els que juguen estan al 100% per la Kings", ha dit en directe.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola