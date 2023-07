L'amagatall de rellotges de luxe robats a Barcelona: en un pis entre peluixos i capses

Desmantellem un punt de receptació de rellotges de luxe provinents de robatoris violents comesos a Barcelona.



🔗 Hi detenim un home amb 13 rellotges ⌚, valorats en 400.000€, amagats en un peluixos i làmpades de sostre https://t.co/AVE6UeMDY0 pic.twitter.com/uPdx020hrK — Mossos (@mossos) July 7, 2023

Detalls de la investigació

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat aquest divendres un pis al districte dede Barcelona que es feia servir com a punt de receptació de. Els lladres actuaven ambi sostreien objectes de valor als turistes que circulaven per la ciutat. De moment, hi hamés que estarien implicats en els assaltaments.Els autors dels robatoris guardaven dins l'habitatge fins a, valorats en gairebé, i els tenien, com ara peluixos, sabates i làmpades, segons han indicat els Mossos. L'objectiu era vendre'ls al mercat estranger, on és més difícil seguir-ne el rastre.Els agents també han trobat un home -el detingut- al domicili, que se l'ha acusat d'un. L'individu acumulavaper delictes contra el patrimoni. Pel que fa a les dues altres persones que tenen una ordre de cerca, les investigacions policials han determinat que haurien pogutper la pressió policial.La investigació, que ha anat a càrrec dels agents dels Mossos del(especialitzat en aquesta mena de robatoris), va començar aquest mateix dimecres arran d'una denúncia per un robatori d'un rellotge valorat en 8.500 euros també a Sant Martí. En aquesta tipologia delictiva elés sempre el mateix: els delinqüents es mouen en zones on hi ha turistes i els sostreuen les pertinences personals fent ús de la violència.No és pas l'únic robatori d'aquesta mena que hi ha hagut els últims dos mesos. El grup Titani ja ha resolt dos casos de robatori que van tenir lloc a l'abril i al maig. Mentrestant, els Mossos estudien si darrere de la recaptació d'aquests rellotges d'alt valor econòmic hi hauria

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola