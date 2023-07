El test ràpid a Aina Vidal: «No tinc antena de televisió»

- Sabria dir un programa d'entreteniment o sèrie de la graella de TV3?



- És que no tinc antena. I no segueixo pràcticament la televisió. Tinc sintonitzat directament Netflix i HBO. No veig la televisió pràcticament. (La resposta correcta són 1.087 euros)- És que no tinc antena. I no segueixo pràcticament la televisió. Tinc sintonitzat directament Netflix i HBO. No veig la televisió pràcticament.





- Quina és la taxa d'atur juvenil?



- Està al voltant del 16%.



- Quant costa el quilo de pomes?



- No t'ho sabria dir. (Les dades del ministeri l'ubiquen en un 22%, però hi ha informes catalans que, ampliant l'edat fins als 29 anys, la situen en un 16,6%)- No t'ho sabria dir. (La resposta correcta és des de prop de dos euros en amunt, segons la varietat)



- Quina línia de Rodalies passa per Cervera?



- És que jo hi vaig en bus. Hi vaig freqüentment, però hi vaig en bus. (La resposta correcta és la R12)



- Quina és la capital de la Cerdanya?



- Ara m'agafes… (La resposta correcta és Puigcerdà)



- Sabria dir el nom d'algun creador de contingut o influencer en català?



- Soc molt dolenta amb el nom de les persones, però hi havia aquell noi balear que feia la broma de les pilotes que estan tan bones que em feia molta gràcia. (Es refereix a Miquel Montoro, que seria una resposta correcta)

- Quin és el diputat d'una altra formació que més l'ha sorprès en positiu, al Congrés?



- Li tinc molt de respecte i estima personal, potser perquè hem passat moltes hores juntes amb el Pacte de Toledo, a la Mercè Perea, del PSC.



- I el que més l'ha decebut?



Aquest prefereixo no dir-lo.



- Primer referent polític?



A mi m'agrada molt Lula.



(Barcelona, 1985) és la líder a Catalunya dea les pròximes eleccions espanyoles. Gran part de la seva campanya la basa en la barreja de reivindicació d'intervenir en el cost de la vida, així com de les necessitats del territori català. Dues realitats presents en unde coneixement general i preguntes més properes a la candidata, després d'haver protagonitzat una entrevista en què Vidal subratlla que la seva formació no farà "mai" un "president o alcalde que sigui de dretes" . Amb les respostes, la cap de files dels comuns s'enfanga en alguns àmbits i en altres revela que no té antena de televisió o que la diputada d'una altra formació amb qui ha teixit més bona relació és Mercè Perea, del PSC.- Crec que està al voltant dels 1.200.

