Un acudit de l'Eugenio es fa realitat gràcies a un turista a Andalusia

Los guiris novea cómo son 🤣 pic.twitter.com/EcpY0GHLlX — Andalucía Directo ❎ (@adirecto) July 5, 2023

No és cap broma.Una anècdota d'allò més divertida omple les xarxes,gràcies al testimoni d'un home que ha servit a un client i encara no entén com ha pogut cruspir-se el què ha demanat. Per fer-ho clar: entra un home, un turista, un guiri, al seu bar sevillà. Demana un cafè amb llet, sense cap mena d'afer estrany ni petició fora de lloc."Quan, ha explicat el cambrer. No sembla una petició escandalosa, però el cambrer ha explicat que no sabia on posar-se quan ha començat a veure com se les menjava. "Les pelava, les sucava al cafè i se les menjava". La seva sorpresa va ser majúscula, però és que aquesta anècdota i sobretot, com el turista es menjava les gambes,que entra un home en un bar i demana un got de llet i una gamba. El cambrer, sorprès, ho serveix. El tio agafa la gamba, la pela, la suca al got de llet i se la menja. El cambrer li diu, perdoni senyor, és la primera vegada que veig una cosa així. I ell respon, doncs serà l'última, perquè està dolentíssim això i no hi ha qui s'ho mengi".El pitjor de tot és que el turista no finalitza aquí l'anècdota. El cambrer li va servir aigua calenta per rentar-se les mans després de menjar-se la gamba... i el guiri se la va beure tota., explicava l'home en directe, estupefacte.

