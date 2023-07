La JNC «emula» Laporta i penja una pancarta a Madrid en suport de Puigdemont

Bon dia, Madrid.



Persistim i guanyarem! pic.twitter.com/6XBAvdrr6z — Joventut Nacionalista de Catalunya (@JNCatalunya) July 7, 2023

ha penjat una pancarta en suport de Carles Puigdemont. Com han mostrat en una imatge publicada a les xarxes socials,ha situat la pancarta en una de les artèries de la capital espanyola: al passeig de la Castellana, just abans d'arribar a laAl costat de la cara de l'expresident de la Generalitat s'hi pot llegir un missatge:La pancarta arriba dos dies després que Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí perdessin la immunitat arran de la sentència del TGUE.en una entrevista on va assegurar que "el partit no ha acabat encara" i que tots tres recorreran contra la decisió del tribunal.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola