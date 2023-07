Tragèdia a Milà: almenys sis morts i 80 ferits en una residència de gent gran per un incendi

Almenys sis persones han mort i una vuitantena han estat hospitalitzades aquest divendres de matinada en un incendi en una residència de gent gran de Milà. Entre els morts hi ha cinc donesquatre dels quals per inhalació de fum i les altres dues per cremades, segons ha informat la cadena italiana Rai News.Entre, n'hi ha tres en estat greu; a més, han estat traslladats a una quinzena hospitals repartits per la ciutat. Els equips de rescat han assegurat quei que l'estructura ha quedat parcialment inutilitzable, per la qual cosa alguns dels hostes han estat traslladats cap a una altra part de l'edifici.però encara ho hem d'aclarir tot", ha informat un portaveu del cos de bombers de la ciutat. Milers de familiars es van reunir a les portes del centre per intentar trobar o saber què passava amb els seus éssers més pròxims. El problema de la infraestructura, relativament vella,que ha acabat afectant de manera severa molts dels ancians.

