«Votar el PP és votar el tiquet PP-Vox»: el primer debat de campanya, en 10 frases

Primer dia oficial de lai primer debat electoral de les, marcades per la incertesa en els resultats, tant a l'Estat com a Catalunya. Es preveu una votació ajustada on els socis minoritaris seran clau per decantar la balança entre un executiu progressista o el retorn de la dreta a la Moncloa. Aquest divendres els caps de llista per Barcelona s'enfronten en el primer debat entre els caps de llista de Catalunya que organitzen RAC1 i 'La Vanguardia' La darrera enquesta del CIS, malgrat els dubtes en la credibilitat que arrossega, capgira els últims mesos de pronòstics i dispara eli situant la dreta lluny de la. A Catalunya, els socialistes surten especialment beneficiats mentres'enfonsa.Repassem a continuació les deu frases més destacades de l'últim debat electoral:Albert Botran ironitza amb la situació del català al congrés: "Estic content de poder expressar-me en català avui que la senyora Batet no em pot treure la paraulaBatet reivindica l'obra de govern: "Som l'executiu que més ha invertit i executat a Catalunya. Hem trencat deu anys de silenci, on els dos governs no es parlaven".Gabriel Rufián a Botran: "Abans la culpa de tot era del PP PSOE, ara els culpables som ERC. És veritat, Albert, hòstia ajuda'ns. No ho fem tot bé"Aina Vidal dispara contra el canvi de rumb del PP: "Votar el PP és votar el tiquet PP-VOX. Han assumit tot l'argumentari de l'extrema dreta. No us votarà ni Belen Esteban"Nogueras treu pit del múscul lector dels catalans: "Som el racó de l'Estat amb més llibres i biblioteques"Gabriel Rufián a Batet: compte que en aquest debat VOX ja li ha aplaudit una intervenció.Batet a Martín Blanco: "Ho sap que hi ha una guerra a Europa?"Nacho Martín Blanco:"El pròxim govern espanyol, sigui de qui sigui, ha de millorar el sistema de finançament perquè sigui just per totes les comunitats autònomes"Aina Vidal demana als independentistes que governin: "Catalunya els darrers anys s'ha governat des de les rodes de premsa"Montañola a la CUP: "Us vull felicitar. Heu aconseguit cuperitzar la societat catalana. Gràcies a vosaltres el procés ha fet una cultura política més esquerranitzada.

