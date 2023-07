El Barça inaugurarà un nou himne per la seva estada a Montjuïc

Sorpresa majúscula per als socis del. L'entitat ja ho té pràcticament tot llest pel seu trasllat a ldesprés de l'inici de les obres del Camp Nou. Els blaugranes hauran de deixar enrere el seu terreny de joc durant dues temporades, peròc perquè l'experiència sigui similar. Fins i tot ja han mostrat imatges de les interioritats. Ara bé, el club té una altra sorpresa per als socis i aficionats:Segons ha avançat el diari Sport,perquè soni per la megafonia de l'estadi de Montjuïc. Com el club ni els jugadors ni els aficionats seran al Camp Nou, aquesta vegada sonarà una versió diferent delÉs, deà. Una nova versió per a un nou estadi. Segons explica el diari esportiu relacionat amb el Barça, aquesta peça versionadaen dues ocasions: quan surten els jugadors al terreny de joc i al final del partit. Com la versió clàssica al Camp Nou.

