Notícies més destacades del 6 de juliol de 2023

21:18 Retards de més de 45 minuts al servei d'alta de velocitat per inundacions de la via a Saragossa



Els serveis ferroviaris d'alta velocitat acumulen retards de més de tres quarts d'hora aquest dijous al vespre a causa de les inundacions que hi ha hagut a la infraestructura a l'altura de Saragossa, a causa d'una intensa tempesta que també ha causat moltes complicacions a la ciutat. Segons ha informat Adif, per acumulació d'aigua ha calgut interrompre la circulació entre la capital aragonesa i Barcelona. La interrupció ha durat mitja hora, i cap a dos quarts de nou de la nit la gestora de les vies ha informat que s'havia restablert el servei.

20:27 Girona aprova el cartipàs municipal amb els vots en contra de tota l'oposició



Girona ja té cartipàs municipal. El ple extraordinari convocat aquest dijous ha servit per aprovar-lo amb els 17 vots favorables dels regidors de Guanyem, Junts i ERC. L'oposició, en canvi, ha votat en contra en bloc i amb crítiques constants de tots els grups al cost que tindrà. En aquest sentit, la cap de l'oposició i portaveu del PSC, Sílvia Paneque, ha carregat contra les dedicacions exclusives que passen de sis a deu i ha criticat que siguin el "govern més car de la història". La líder del PSC també s'ha queixat de la "desproporció" d'assessors del grup d'ERC, que en té dos per a tres regidors. Per la seva banda, el nou govern ha justificat l'increment de costos perquè ara hi haurà més regidors dedicats a la ciutat.

20:03 The Tyets anuncia un segon concert de comiat de gira al Sant Jordi Club després de fer sold out en menys de 24 hores



El grup català The Tyets ha anunciat un segon concert de comiat de gira al Sant Jordi Club de Barcelona, hores després que sortissin a la venda les entrades per al primer. En un principi, els del Maresme havien fet públic que la gira Epic solete es tancaria el 16 de novembre de l'any que ve a l'espai barceloní en el marc del Festival Cruïlla, i les entrades per a aquesta actuació es van posar a disposició del públic el dimecres 5 de juliol. Aquest dijous, però, el web del festival ha activat un segon concert que tindrà lloc el dia abans, el 15 de novembre del 2024. The Tyets és una de les formacions més de moda a Catalunya gràcies a cançons com Coti x coti, fusió de reggaeton i sardana amb més de 7,5 milions de reproduccions a Spotify.

19:07 Raquel Sánchez nega "rotundament" que el PSOE oferís l'indult a Puigdemont



La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha "desmentit rotundament" aquest dijous que membres del PSOE oferissin a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont un indult en cas de retorn a l'Estat. "Sorprèn aquesta alineació de Puigdemont i del PP en aquesta estratègia de generar mentides i boles", ha dit abans de recordar que el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) va desestimar dimecres la demanda de l'expresident i va donar "suport" a les institucions espanyoles i el Parlament Europeu.



18:25 L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, dues setmanes després de la detenció: "Estic absolutament tranquil·la perquè ho hem fet tot correcte"



L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha comparegut aquest dijous davant la premsa, dues setmanes després de ser emmanillada per la seva presumpta vinculació amb les subvencions suposadament irregulars a la Taula del Tercer Sector Sitges-Garraf. "Estic absolutament tranquil·la perquè ho hem fet tot correctament, com ho havíem de fer", ha afirmat Carbonell al costat dels tres socis de govern. L’alcaldessa ha denunciat haver rebut un tracte “vexatori” per part de la Policia Nacional quan la van detenir el 21 de juny, en una actuació que “ha fet molt mal a tota la institució”. El govern municipal ha anunciat un ple extraordinari per al 19 de juliol per posar en marxa una comissió informativa especial en relació a les subvencions de la Taula del Tercer Sector Sitges-Garraf.

18:21 El transport públic de Barcelona es recupera de la pandèmia: TMB tanca el juny amb rècord de validacions



El metro i bus de la ciutat han registrat aquest juny fins a 54 milions de validacions, superant en dos milions les registrades el mateix mes de 2018. La presidenta de l'ens, Laia Bonet, ha destacat que "les xifres mostren que es consolida la tendència a l'alça de l'ús del transport públic ".

18:20 Tot a punt a Madrid per l’acte d’inici de campanya del PSOE, on intervindrà Pedro Sánchez. Centenars de persones han quedat fora del recinte firal on se celebra, al Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Informa Carme Rocamora.

18:00 Pere Aragonès burxa en el fet que Sumar no prioritzi el referèndum: "Renuncia a defensar els catalans"



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha carregat contra Sumar després que la plataforma de Yolanda Díaz no hagi inclòs el referèndum en el seu programa electoral i la seva líder hagi expressat que no és una prioritat de la formació. "Quan Sumar renuncia al referèndum, renuncia a defensar els catalans i catalanes. Ara, més que mai, cal refermar els drets nacionals del nostre país", ha expressat Aragonès a les xarxes socials.

La solució per aquest país és votar. Quan Sumar renuncia al referèndum, renuncia a defensar els catalans i catalanes. Ara, més que mai, cal refermar els drets nacionals del nostre país. https://t.co/r8M5kVDsFS — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) July 6, 2023

17:11 Junts i PP governaran a Gandesa amb majoria absoluta



Junts per Gandesa governarà amb el Partit Popular, un cartipàs de cinc regidors més un que donarà estabilitat el govern municipal, encapçalat per quart mandat consecutiu per l'alcalde Carles Luz. Dels sis regidors de l'equip de govern, tres seran tinents d'alcaldia. El primer serà el regidor popular, Miquel Tomàs, que tindrà les competències de Brigada Municipal, Esports i Seguretat. Serveis i Logística i Imatge de Ciutat, una de les regidories de nova creació, juntament amb Acció Climàtica, que assumeix l'alcalde Luz qui té també l'àrea d'Impuls Urbà. La tercera nova regidoria és Participació Ciutadana que serà competència del regidor Josep Garriga, tercer tinent d'alcalde i responsable de Comunicació, Noves Tecnologies i Fires.

16:08 L'alta velocitat passarà per la futura estació de La Sagrera cap a finals del 2024



L'alta velocitat començarà a passar per l'interior de la futura estació de La Sagrera cap a finals del 2024, segons ha avançat el responsable de les obres, Alberto Alcañiz, en una visita a la zona. Es tractarà, però, d'una primera fase, que no suposarà que totes les vies estiguin en funcionament i els trens encara no s'hi aturaran. La totalitat d'alta velocitat està previst que passi pel traçat definitiu entre finals del 2025 i principis del 2026. Les obres avancen segons el previst i es troben sobre el 70% d'execució. Actualment Adif, responsable de l'obra, treballa en la construcció de la coberta de la futura estació, la fase "més complexa", ja que al damunt s'hi instal·larà el parc urbà més gran de Barcelona.





13:39 El PSC es mostra "decebut" pel ritme d'execució de l'acord pressupostari amb el Govern



La portaveu del PSC, Alícia Romero, ha reconegut una “certa decepció” pel ritme d’execució de l’acord pressupostari al qual van arribar amb el Govern. A la sortida de la segona reunió de seguiment d’aquests acords, Romero ha lamentat els múltiples incompliments i retards en les propostes que es van acordar en àmbits com l’educació, la sanitat o les infraestructures. A tall d’exemple, la portaveu socialista ha criticat que acords anunciats com l’increment del 3% de les tarifes socials per al 2022 i del 4% per al 2023 no s’hagin fet efectius. “És un Govern que li costa arrencar i que no és àgil amb l’execució pressupostària”, ha resumit. Pel que fa a la signatura del protocol de la ronda Nord, Romero confia a poder-lo signar aquesta setmana.

12:46 El cel d'Igualada s'omple amb una cinquantena de globus en el primer vol de l'European Balloon Festival



Una cinquantena de globus aerostàtics s'han enlairat aquest dijous a Igualada per participar en el primer vol competitiu de l'European Balloon Festival. La 27a edició del certamen compta amb pilots vinguts d'arreu del món. El vol s'ha hagut d'endarrerir gairebé una hora per l'amenaça de pluja, però finalment les condicions meteorològiques han permès que s'hagi desenvolupat amb normalitat. Una de les novetats d'enguany serà un espectacle nocturn amb una trentena de drons que es farà dissabte a la nit i complementarà la tradicional encesa nocturna dels globus. També s'ha presentat aquest dijous el globus romàntic, un globus amb forma de cor i una cistella per a dos passatgers que van asseguts i lligats a una cadira.

12:09 La Moncloa carrega contra Bildu: "Encara li queda camí per aconseguir legitimitat democràtica"



La ministra de Política Territorial i portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha negat que el partit d'Arnaldo Otegi, Bildu, pertanyi al denominat "bloc de l'esperança" format per les formacions de l'esquerra perquè li queda "encara un llarg recorregut" per assumir la "legitimitat en l'àmbit de la democràcia". Un pas que podria fer per estar més a prop d'aquest objectiu és, segons, Rodríguez, "demanar perdó a les víctimes".





11:21 Yolanda Díaz insisteix que «el referèndum no està sobre la taula» i posa per davant la necessitat del diàleg amb Catalunya



La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha assegurat aquest dijous en una entrevista al programa Ana Rosa de Telecinco que la relació entre Catalunya i Espanya ha de passar necessàriament pel "diàleg" i pels resultats d'una taula de la qual ella forma part. Díaz ha esquivat la polèmica pel fet que els comuns han incorporat el referèndum al seu programa electoral, perquè ara mateix "el referèndum no està sobre la taula" i la consulta sobre els resultats d'aquest diàleg "tampoc". La vicepresidenta ha recordat que la relació entre Catalunya i Espanya ha "millorat" precisament fruit de l'aposta pel diàleg, i ha recordat que la situació seria molt diferent si PP i Vox governessin.

11:06 El Govern defensa que els acords dels pressupostos s'han implementat en un 50,2% en els primers tres mesos



El Govern defensa que els acords dels pressupostos ja s'han implementat en un 50,2% en els tres primers mesos, concretament fins al 15 de juny. Fonts de l'executiu destaquen que s'ha dotat l'Energètica pública amb 25 milions d'euros; s'han destinat 110 milions al pla de millora de l'accessibilitat a l'atenció primària; i s'ha fet efectiva la gratuïtat de la T-16 per a desplaçaments a tot el territori de Catalunya i l'extensió de la T-Jove, entre altres mesures. El Govern es va reunir aquest dimecres amb En Comú Podem, que denuncia incompliments en habitatge, salut i planificació ecològica. I aquest dijous, membres de l'executiu català es trobaran amb la portaveu del PSC, Alícia Romero, i el Consell de Diàleg Social.

10:42 Junqueras es posiciona amb Puigdemont: "La resolució és injusta"



El president d'ERC, Oriol Junqueras, ja s'ha posicionat sobre la sentència del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) de ratificar la retirada de la immunitat a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí. En un esmorzar informatiu a Barcelona Tribuna, Junqueras ha titllat d'"injusta" la resolució i ha recordat que els referèndums estan despenalitzats en el Codi Penal des del 2005. "Cal garantir al màxim la llibertat per aquells que no han comès cap delicte", ha conclòs el republicà.



10:15 Zapatero assegura que Sánchez s'ha preocupat més de governar que de defensar-se de les crítiques: "És molt seriós el que decidirem aquest 23-J"



L'expresident del govern espanyol Jose Luis Rodríguez Zapatero ha considerat en una entrevista a la Cadena Ser que és "molt seriós el que decidirà la ciutadania el 23-J" perquè ha apuntat que l'alternativa que proposa la dreta és "retornar al masclisme i abraçar al negacionisme climàtic". L'exlíder socialista també ha opinat que Pedro Sánchez "s'ha preocupat més de governar que de defensar-se de les crítiques, tan infundades" i tot, perquè "l'acció política estava donant bons resultats".



09:59 El dard de Rufián a Junts: "Nosaltres hem votat iniciatives del govern espanyol en un 89% dels casos després de negociar-les, qui vota a canvi de res?"



L'actual portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha acusat Junts de ser el partit que veritablement vota a canvi de res i ha exhibit aquesta dada: "ERC ha votat iniciatives del govern espanyol després de negociar-les en un 89% dels casos". Per contra, el partit liderat per Carles Puigdemont i Laura Borràs han donat suport a iniciatives de la coalició sense negociar-les en un 85% dels casos, ha sostingut Rufián, que ha etzibat tot just després d'explicar les dades: "Qui vota a canvi de res? Aquestes són les dades, hem de contrastar segons quins relats".

🎙️La dada de @gabrielrufian amb missatge cap a @JuntsXCat: "𝑸𝒖𝒊 𝒗𝒐𝒕𝒂 𝒂 𝒄𝒂𝒏𝒗𝒊 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔?"



🔗 Recupera l'entrevista completa al candidat d'@Esquerra_ERC al Congrés a l'@AquiCatalunya: https://t.co/tjPv2vz0Kb pic.twitter.com/40a8XEFXzm — Aquí Catalunya (@AquiCatalunya) July 6, 2023



10:04 Puigdemont, sobre les relacions que manté amb els líders d'Esquerra Republicana: «Fa bastant de temps que no parlo amb Oriol Junqueras. L'últim missatge amb Marta Rovira és de l'octubre del 2021. Quan les discrepàncies d'estratègia són profundes...».

09:46 Puigdemont, sobre les contundents paraules de Clara Ponsatí després de la sentència del TGUE: «En gran part no estic d'acord amb ella ni amb el to ni el fons ni en la forma ni el moment».

09:43 Salvador Illa: "Les decisions de Pedro Sánchez amb Catalunya són un dels encerts més grans de les darreres legislatures"



El cap de l'oposició s'ha pronunciat sobre la retirada de la immunitat als eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Illa ha demanat "respecte" per les decisions de la justícia europea però creu que la decisió del TGUE no alterarà la campanya. "Els catalans seran decisius per decantar les eleccions", ha valorat el primer secretari del PSC, que considera que les polítiques del govern espanyol amb Catalunya ajudaran al PSOE a treure millors resultats de cara al 23-J

09:35 Puigdemont, sobre que el PP vol fer una reforma per evitar que es presenti a les eleccions: "Com poden defensar que soc un fugat si em van convocar a un judici la setmana passada com a testimoni? Vaig fer de traductor i tot per al jutge".