Primer míting del PDECat: res al cove

comença la seva campanya electoral a l'avinguda. Les proporcions de l'acte són inversament proporcionals a la quantitat de drets electorals de què disposa la formació neoconvergent: una plataforma reduïda com a escenari, quatres cadires de festa major, i una desena de persones del partit fent petar la xerrada discretament a 10 minuts de l'inici del míting, amb somriures plàcids i braços creuats. Per quantitat i per actitud, l'ambient és una mica el d'aquells Testimonis de Jehovà amb carretons que et trobes en una sortida de metro: si tu no t'hi adreces explícitament, ells no t'atabalaran.A la carpa electoral que ha instal·lat el partit hi ha una tauleta.amb el "decàleg" del partit de cara a aquestes eleccions. S'ha fet servir tinta de color pel logo i per algun títol destacat; aquí hi ha una despesa extra que no és menor. Els fulls -no es poden qualificar de díptics- reposen sobre una senyera clàssica, la de tota la vida, i és el mateix Gordó qui atén algunes persones que s'acosten a l'estand. Tot molt poca cosa, d'estar per casa, de partit que acaba de néixer tot just fa quasi 50 anys.Quanuna seixantena de persones dignifiquen l'escena. Boadella comença a posar en valor la feina del PDECat, però de seguida és interromput per un home gran i raríssim que baixa passejant i que veu l'oportunitat de resoldre's el seu dia. "", crida. Boadella gestiona molt bé la situació, aprofitant el crit per demostrar que no, que res del que diu és mentida, i continua amb la seva tirallonga argumental. Mentrestant, el cridaner, un claríssim home del Renaixement, va allunyant-se somrient i amb tota la parsimònia del món, després d'haver reconegut sottovoce que "no sé quiénes són". La qüestió és criticar, escolta.Cauen les primeres gotes i, contraprogramant l'escaleta,, salta a la pista. Veient la nuvolada, els organitzadors han optat per avançar la seva intervenció., diu Montañola (després definirà aquests vots com a "vots silenciosos", una variant nova dins de l'esotèric univers de les majories silencioses).I és que si una cosa està quedant clara en aquesta arrencada electoral és que aquest partit no només té nom, sinó també cognom.I és probable que en acabar la campanya, d'aquí a quinze dies, ja tingui els vuit cognoms catalans que pertoquen, encara que tots ells es pronunciïn igual: Convergència i Unió.El cognom #EspaiCiU. Apuntant directament a Junts i a la CUP, el jove candidat desmunta el procés (només per la banda catalana) i fa un boca-boca enèrgic a l'autoestima de la dreta nostrada., subratlla que, lamenta que els catalans "ens hem fet antipàtics", reivindica queconclou que "tenim els pitjors polítics del món", i convida tothom a "deixar de mirar els toros des de la barrera". Encara que ell en reclami més per Catalunya, Montañola sap vendre amb certa gràcia el seu peix.A tot això,, turistes amb maletes i gent que passeja el gos. Sembla un speakers' corner. Un context que encara es complica una mica més quan una Harley baixa Josep Tarradellas avall i el seu motor eixordador interromp el candidat, que prefereix esperar que la bèstia contaminant acabi d'allunyar-se per continuar amb el seu discurs. Justícia poètica, que diria Greta Thunberg.Finalment, però,Pateixo pel públic, que aguanta estoicament a les seves cadires malgrat la insistència del ruixadet., que juguen els minuts de descompte al faristol amb la ment més posada al cel que a la terra.. Pateixo per gairebé cada frame que ens ha donat aquest acte tan encongit i humit. I tot plegat és problemàtic perquè, com deia Tarradellas, amfitrió d'aquest míting: