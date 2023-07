Què passa si et posen una multa en cotxe a un altre país europeu?

Per moltes persones que marxen de vacances aquest estiu és una pràctica molt habitual fer servir elper desplaçar-se. Ara bé, el desconeixement de les normes deen altres països pot fer que caiguinimprevistes. La gran pregunta, però, és: què passa amb lesque s'imposen a l'estranger?Doncs bé, per molt que siguin lluny del nostre habitatge acaben arribant -més tard que d'hora, val a dir-. Això es deu al fet que tots els països membres de latenen permís per intercanviar-se dades de lesdelsper poder identificar elsque han produït una infracció de trànsit.En tot cas, també és molt important revisar totes lesun cop arribi la multa, ja que poden ser errònies pel fet de provenir d'un altre país i fins i tot d'undiferent. Que es perdin o nodel carnet de conduir depèn del territori. Espanya no ho fa amb els estrangers que són multats, però sí que es resten punts aEl més recomanable és també pagar-les com més aviat millor, ja que igual que passa amb les que es cometen dins l'Estat poden tenir un. Però, i que passa si no es paga? Doncs bé, el pròxim cop que s'intenti accedir al país on s'ha posat la multa pot ser que se'n reclami elo del contrari no es permeti l'entrada. Tot plegat és aplicable als vehicles de: l'empresa facilitarà les dades del conductor perquè se li faci arribar la multa.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola