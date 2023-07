Mor un nen de tres anys oblidat en un cotxe a Pontevedra

Unal municipi d'O Porriño, a, després de passar diverses hores oblidat a l'interior d'un. El cotxe estava estacionat en un pàrquing durant un dia de sol i altes temperatures.Un particular va donar la veu d'alarma al 112 al voltant de les cinc de la tarda per sol·licitar assistència sanitària per un nen. La Guàrdia Civil i les Urgències Sanitàries van acudir al lloc dels fets, així com els membres del Grup d'Intervenció Psicològica en Catàstrofes i Emergències, que només van poder certificar la. Les autoritats policials confirmen la mort i indiquen que, a falta d'autòpsia, podria deure's a un, tot i que queda oberta una investigació.Fonts consultades per Europa Press expliquen que tot apunta a unde laque es va dirigir al lloc de treball sense deixar el nen al centre on l'havien de cuidar. Quan el pare va acudir a la tarda per recollir-lo van saltar les alarmes.

