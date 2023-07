Els comuns, a ERC: «L'adversari és el PP i Vox, no Yolanda Díaz»

"A independentistes i no independentistes"

La cap de llista deper Barcelona,, ha retret ai al president de la Generalitat,, que donin les eleccions espanyoles del 23 de juliol "per perdudes" i ha assegurat que "defensar Catalunya és entendre que l'adversari ési el, no". Tot plegat el dia que l'independentisme ha carregat contra la candidata de Sumar per enterrar el referèndum "Defensar Catalunya és que hi hagi una l'Estat que ens miri, dialogui i ens permeti seguir avançant", ha dit des de la Rambla Nova de, on ha acompanyat el candidat per aquesta circumscripció,, amb la líder dels comuns al Parlament,. Vidal ha advertit que el 23-J "va de continuar avançant o de retrocedir al segle XIX" i ha deixat clar que "només hi ha dues opcions: PP i Vox o Sumar i el".Davant de prop de 200 persones, la candidata al Congrés ha assegurat que Sumar "ha obert el camí de la" per arrabassar a lai lala victòria que li auguren moltes enquestes. Alhora, ha alertat que "els escons de Tarragona seran decisius": "Cada escó de Sumar és un escó menys per a la dreta".Barrar el pas a PP i Vox és el gran objectiu de la formació, que es reivindica com a clau per revalidar ungovern de coalició amb els socialistes davant d'una dreta que "odia els catalans, la, els drets, la pujada del, ladels contractes indefinits i els impostos a les grans fortunes".L'elecció de Tarragona per arrancar la campanya electoral espanyola és una "declaració d'intencions" per desmarcar-se d'un centralisme de Barcelona que els comuns han denunciat, i per assenyalar la importància de revalidar l'escó que van obtenir el 2019 en aquesta demarcació. En aquest sentit, Vidal ha afirmat que el resultat dels comicis "marcarà la pròxima dècada" i ha animat a votar pels, de lesi del col·lectiu LGTBI. "Aquestes eleccions no van de Vox ni del PP, van de nosaltres, de vosaltres i de totes les persones treballadores", ha proclamat.Albiach ha fet una crida al vot d'"i no independentistes per tenir un govern progressista a l'Estat". "Necessitem anar totes de la mà", ha subratllat. Ha coincidit amb Vidal que "defensar Catalunya es diu Sumar-En Comú Podem" i ha garantit que "és l'únic vot per blindar i defensar Catalunya". La líder dels comuns alha carregat contra ERC per "assenyalar Yolanda Díaz i no Vox" i ha retret als republicans que "s'equivoquen d'adversari". Alhora, ha recriminat aque "no és el mateix tenir un govern del PP i Vox que d'En Comú Podem i del PSOE".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola