23‑J, una guia entre la calorada i l'espant

1. El marc de la dreta

2. La gestió no suma



3. Onada antipolítica i conservadora

4. Catalunya encara

5. Què se'n farà dels vots

No havien passat ni 12 hores des que es va tancar el recompte de les municipals i autonòmiques del 28-M que, en unaper evitar que es parlés de la patacada del PSOE, forçar l'espai a la seva esquerra a pactar i, Pedro Sánchez va convocar eleccions. Una campanya de les espanyoles en ple estiu, amb molts, en plena presidència de torn espanyola de la Unió Europea i amb el risc real, per primer cop des de 1977, queque representa Vox condicioni la governabilitat. Amb tot el que això pot implicar en matèria de drets i llibertats, tant individuals com col·lectives, a Catalunya i al conjunt de l'Estat. En què cal, però, fixar-nos per seguir la campanya ? Quines són les claus a tenir en compte i que és el que explica aquest 23-J?Pot semblar difícil d'abastar o complex, però és determinant. Senseno s'entén que l'extrema dreta i les seves idees, blanquejades en temps rècord i plasmades en múltiples pactes de govern PP-Vox com al País Valencià i les Illes Balears , tinguin ara un paper central. La dreta tradicional primer i, finalment, un sector de l'esquerra, condicionat també per la, especialment de les televisions, ha assumit els marcs que. Ho ha fet per acceptar que es qüestionin els avenços en les, les polítiques d'estrangeria o seguretat, les mesures per fer front a, la protecció de les llengües diferents del castellà, elo que el PSOE pugui fer, als que es posen al nivell dels ultradretans sense manies ni ningú a la Moncloa que ho rebati.Una enquesta recent d'El País sobre les polítiques del govern de coalició demostrava una àmpliapromoguda per Irene Montero o alsals independentistes i l'eliminació del delicte de sedició que es van negociar amb Esquerra. Les tres mesures van ser defensades amb nul·la convicció pel PSOE i els seus espais afins i ara se'ls giren en contra. Aquesta debilitat -i el fet de no haver fet res per revertir-la- obliga el PSOE ai a explicar que no menteix, que "canvia d'opinió", entre crítiques gruixudes dels seus rivals.El PSOE i Sánchez neden a contracorrent i també ho fan els seus socis de Sumar i les esquerres nacionals que hi han pactat durant tota la legislatura malgrat que han jutjat que quedava curt en la gestió de la, la derogació de lao de lao que no. El president espanyol està desgastat malgrat que lesd'Espanya en atur o inflació han millorat i es consideren bones i que ha funcionat l'escut social que es va implantar durant la pandèmia de la Covid, amb elscom a mesura estrella, però també amb, la millora de leso increments del No hi ha cap enquesta , llevat de la del CIS, que no passa pel seu millor moment quant a prestigi , que doni a Sánchez la victòria. Els crítics amb el govern de coalició afirmen que s'ha parlat massa de política i que el debat de les idees, les "batalles culturals" que defensa lliurar Podem i la dreta,. Però en joc hi ha com es gestionarà els pròxims anys el conflicte català, si hi haurà avenços o reculades en la regulació de l'habitatge o dels drets de les dones, si s'aposta per un model econòmic més liberal o per un altre més socialdemòcrata, i com es gestionen la descarbonització o les sequeres. La carpeta és gran i les alternatives que hi ha sobre el paperCastiga la gestió, posar-ho fàcil discursivament a la dreta i tambéque recorre el continent. El darrer triomf l'han obtingut a Grècia i els aldarulls a França testimonien aquesta tendència en un context de cansament pandèmic. La dreta continua fent forat a la majoria de països i les darreres municipals i autonòmiques van. Va passar en forma de canvi a les quatre capitals catalanes, al País Valencià i a les Balears, i també al País Basc malgrat que el PNB, que venia de molt amunt, ha mantingut els governs. El PP madrileny d'Isabelsí que va resistir. Ella, però, aprofita que el circuit autonòmic madrileny és molt secundari i va aflorar com a cap de l'oposició a Sánchez en una campanya regional on es va parlar més de Bildu i del vot de Txapote que no pas delsCatalunya és clau en aquesta campanya. No perquè el debat sobre el seu futur sigui central -més encara després del revés del TGUE a Carles Puigdemont i els exiliats de Junts, que veuen com s'allunya el retorn- sinó perquè els socialistesper soscavar Feijóo. El PP aspira a ser segon a Catalunya i el PSC a estar més a prop dels 20 escons que dels 12 actuals i superar per 10 o més als populars. No semblen, ni de bon tros,, que han confrontat de forma agra estratègies al Congrés davant la falta de full de ruta unitari i que venen d'una suma històrica de 23 escons (13 d'ERC, 8 de Junts i 2 de la CUP). La via d'ERC no ha donat tots els fruits esperats malgrat que en campanyaque Junts -que, com la CUP , ha tingut unmenysté. Ara Míriam Nogueras intentarà superar a ERC amb un discurs equidistant entre la dreta i l'esquerra.Lai el preu a una nova investidura de Sánchez pujarà malgrat que en cap cas el president espanyol concedirà un referèndum per a Catalunya. La bonaés clau, i en això Esquerra no ha estat gens hàbil en els darrers anys i ara en paga les conseqüències amb el. Els comuns, que el 2015 i el 2016 van guanyar les espanyoles a Catalunya, han compassat la seva oferta per resoldre el conflicte a la del PSOE i ara ja no defensen un referèndum d'independència com a sortida democràtica. Republicans i socialistes esperen que la sagnia d'aquest espai, que en el seu dia havia defensat fins i totquan tenia dirigents com Pablo Iglesias o Jaume Asens, els millori les perspectives. Hi ha cansament a Catalunya (ull a l'abstenció independentista tot i que l'ANC ha evitat l'autogol de promoure-la), però la combinació de menys escons pel sobiranisme i menys complicitats a l'oest no alimenta l'expectativa d'oferta política que Pere Aragonès i Oriol Junqueras han buscat des de 2017.I l'endemà de les eleccions,. El PP, virtual guanyador, se sap condemnat a entendre's amb Vox si vol governar i si sumen majoria absoluta. En cas contrari, Sánchez intentarà qualsevol combinació per continuar ambi pot acabar apel·lant a Junts i fins i tot a la CUP. Feijóo intentarà, en la línia d'alguns dels seus barons, que els neofeixistesper evitar escalar la conflictivitat. I demanarà també. Veurem en quina mesura i de quina manera insisteix en aquesta idea Feijóo durant la campanya. Sánchez ha dissenyat unper evitar que, com va passar al 2016 creant un important cisma intern liderat per ell, els socialistes facilitin. Aquest, però, és l'escenari desitjat per l'establishment econòmic i mediàtic. El PSOE reclamarà els vots contra la dreta, però finalment pot ser que. Per això els seus socis, des de Sumar fins a ERC, els demanaran per falcar un govern progressista o fer oposició dura a un executiu PP-Vox.

