L'alta velocitat passarà per la futura estació de la Sagrera a finals de 2024

La coberta, la fase més complexa

Descongestionar Sants, el gran objectiu de l'obra

L'alta velocitat començarà a passar per l'interior de la futura estació decap a finals del 2024, segons ha avançat el responsable de les obres,, en una visita a la zona. Es tractarà, però, d'una primera fase, que no suposarà que totes les vies estiguin en funcionament i els trens encara no s'hi aturaran. La totalitat d'alta velocitat està previst que passi pel traçat definitiu entre finals del 2025 i principis del 2026. Les obres de la nova infraestructura avancen segons el previst i es troben sobre el 70% d'execució. Actualment, responsable de l'obra, treballa en la construcció de la coberta de la futura estació, la fase "més complexa", ja que al damunt s'hi instal·larà el parc urbà més gran de Barcelona.És a dir, cap a finals del 2024 ja passaran pel traçat definitiu de la nova estació de la Sagrera els trens de les línies-que ja ho fan des del desembre del 2020 en el primer cas i finals de l'any passat en els dos darrers- i l'alta velocitat. El muntatge de les vuit vies d'alta velocitat és una de les etapes "més significatives" de la construcció i s'està realitzant per fases amb l'objectiu de "compatibilitzar-ho" amb el pas dels trens. Actualment, l'alta velocitat passa per l'exterior de la futura estació.En relació amb l'execució de l'obra, els tècnics d'Adif han detallat aquest dijous que, per nivells, lesd'ample convencional es troben pràcticament enllestides (99%), l'alta velocitat es troba en el 67%, laen el 66,1%, elsen el 60% i elen el 37%. Així mateix, ja hi ha 10,1 quilòmetres de via muntada i 12,9 quilòmetres de catenària. Pel que fa a pressupost, l'any passat es van invertir 136 milions i enguany està previst que la xifra baixi fins als 120 milions. Malgrat tot, de moment encara es desconeix quan tot plegat entrarà en funcionament pels passatgers.Actualment, les obres se centren en el muntatge de la coberta de la futura estació, sobre les. Alcañiz ha assegurat que es tracta de l'etapa "més complexa" per les dimensions dels mòduls (fins a 16 metres) i el pes de les màquines. A més, ha recordat que l'estructura haurà de suportar el pes del parc urbà més gran de la capital catalana. Es tracta d'un espai de 50.400 metres quadrats que quan s'urbanitzi ocuparà l'espai equivalent a cinc illes de l'L'estructura de la coberta s'està fent de manera que es pugui permetre que laentri fins avies i andanes. Així mateix, està previst que cap a finals d'estiu es comencin a instal·lar els elements prefabricats, que comportaran fer servir maquinària de "grans dimensions". Una de les particularitats de la fase que actualment està en marxa és que Adif està fent servir eines deper planificar, gestionar i fer el seguiment de les tasques. D'aquesta manera, els enginyers poden veure en temps real com quedarà l'obra i guanyen en precisió.El responsable de l'obra ha recordat que el "gran objectiu" de la futura infraestructura és descongestionar l'. En aquest sentit, ha explicat que amb la liberalització del sector ferroviari i l'entrada de nous operadors, la capacitat de Sants està al límit. Amb la posada en marxa de la Sagrera, que incorporarà una àrea de logística ide trens, aquests problemes "desapareixeran". La previsió és que les dues estacions estiguin connectades en set minuts en tren.El projecte de la futura estació de la Sagrera concep la infraestructura com una "estació d'estacions", que sigui "intermodal" i hi conflueixin alta velocitat,, Rodalies, lesi diversosinterurbans. Les obres també impliquen la reurbanització de la zona.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola