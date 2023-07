És creïble el pronòstic del CIS per a les eleccions espanyoles? Alguns dubtes a la mostra i a la cuina

Quin percentatge de vot preveu el CIS i la resta d'enquestes per als dos principals blocs de forces estatals?

Clicant o passant el cursor per damunt de cada bola, n'apareix l'autoria i el resultat concret de cada partit (només consta l'últim sondeig de cada mitjà)

Quin record de vot tenen els enquestats del CIS i del CEO a Catalunya, respecte les eleccions espanyoles del 2019?

Quines emissores escolten i quin nivell educatiu tenen els enquestats pel CIS i pel CEO, a Catalunya?

Els percentatges d'oients són en relació als oients d'aquestes cinc emissores (dels que s'informen per alguna d'elles, quants ho fan amb cadascuna), no respecte el total de població, mentre que les dades quant a nivell educatiu són de la població adulta amb nacionalitat espanyola, aquella a qui enquesten els baròmetres

És encara vàlid el record de vot?

Transparència contra opacitat

Quin vot tindria cada partit si es pondera amb el record del 2019 i quin percentatge d'escons li atorga amb la seva cuina, cada enquesta?

El percentatge de vot és sobre el total dels partits que poden obtenir representació, no sobre el total de vot vàlid o el cens

O èxit imprevist o relleu de Tezanos

El baròmetre preelectoral del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) per al 23-J ha vist la llum aquest dimecres i, com acostuma a passar últimament, no ha deixat ningú indiferent. Com ja era previsible i ve sent costum, ha capgirat els pronòstics de tota la resta d'enquestes per a les eleccions espanyoles i situant la dreta lluny de la Moncloa. A Catalunya, els socialistes surten especialment beneficiats i. Són creïbles les dades? En realitat, la mostra i la cuina presenten alguns dubtes.Allò que contribueix en primer lloc a generar suspicàcia és fins a quin punt el CISde les últimes setmanes, cap de les quals situa la suma actual a la Moncloa per davant de PP i Vox. A més, això no és el primer cop que ocorre, sinó que ésen els baròmetres d'aquest organismes depenent del govern espanyol, que sempre beneficia les expectatives dels seus integrants. I ja se sap, quan s'observa que tota la resta de cotxes condueixen en contra direcció, és probable que l'únic que erri realment sigui l'únic que es creu que ho fa bé. De fet, El País ja ha evidenciat que el CIS s'equivoca gairebé sempre, inflant les expectatives progressistes i s'estavella a les urnes. A les eleccions municipals de Barcelona també va ocórrer A què es pot deure aquest problema? Bona part de la crítica a l'actual CIS s'infla pel fet que el seu president,, era un membre de l'quan va ser nomenat pel càrrec, amb l'arribada dea la Moncloa. No és que fos un expert proper al partit, sinó que n'era dirigent. Això en facilita els atacs, davant la possibilitat que actuï mirant al carnet, però igualment una observació detallada de la mostra i la cuina del baròmetre no el beneficien especialment. De fet, el mateix dimecres es va publicar el segon baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), depenent de la Generalitat, amb resultats lleugerament diferents pel que fa als pronòstics de cara al 23-J a Catalunya. I la comparativa entre els dos models ajuda a explicar part de la problemàtica.La mostra del baròmetre del CIS és enorme, consta de més de 29.000 entrevistes. D'aquestes,, més que el sondeig del CEO, que en va fer 2.000. Ara bé, de poc serveix fer-ne moltes si, és a dir, si no està ben triada i no és representativa del conjunt de la població. I això és el que li ocorre al CIS: gairebé, uns deu punts més del que va ocórrer realment. Per contra, els votants de fa quatre anys de Junts estan molt infrarrepresentants, mentre que la mostra del CEO s'ajusta força més -excepte en la dreta espanyolista, on hi ha molt de vot ocult-.El CEO ha actualitzat els criteris per seleccionar la mostra diversos cops, l'última vegada amb l'arribada del nou director,, filant més prim en elsper fer-les veritablement representatives. Això ha permès aconseguir una tria molt propera a la població general pel que fa a nombroses variables sociodemogràfiques. Al CIS, en canvi, no és estrany veure-hi diferències molt notables respecte el gruix de la ciutadania.De fet, aquest organisme realitza les entrevistes per, un mitjà pel qual costa més controlar el perfil de l'enquestat. El CEO, en canvi, les fa presencialment, casa per casa, molt més representatiu a nivell territorial i podent distribuir les entrevistes per zones amb característiques diverses. I el biaix del CIS no només s'evidencia pel que fa al record de vot. Aquest organisme, per exemple,, molt lluny del que certifica l'EGM. I segons les enquestes, els oients de la Ser voten sobretot el PSC i, en segon lloc, els comuns, mentre que els de la ràdio pública són d'un perfil més independentista. El CIS també sobrerrepresenta els, mentre el CEO l'encerta més en tots dos àmbits, per posar dos exemples que es poden contrastar amb dades fiables de la realitat.Les enquestes han de vetllar en primer lloc per aconseguir que la mostra d'enquestats estigui correctament seleccionada -i en aquest àmbit, l'esforç del CEO és notablement superior-. Tot i això, aquesta tria mai no serà un reflex perfecte de la societat, motiu pel qual el resultat extret en brut de les entrevistes ha de passar per l'anomenada. Aquí és on es fan ponderacions per restar pes als perfils sobrerrepresentats a la mostra i donar-ne més a aquells de què no s'han trobat prou representants. Aquest pas ha de comportar el mínim de càlculs per evitar distorsions -i això ho permet una mostra ben seleccionada-, però a la cuina també es fan altres càlculs importants, com atorgar un possible vot alsmés suports dels detectats a aquellso repartir els escons segons lai els vots mínims per entrar a cadaUn dels passos habituals aquí és ponderar en funció del record de vot de les anteriors eleccions, quan es detecta que determinats electorats no estan prou presents. Tot i això, Tezanos defensa que això no és del tot útil, ja que afirma que, amb l'actuali els canvis de vot en les eleccions de cada nivell, molts enquestats jaquatre anys abans en uns comicis determinats. Igualment, es pot confondre record de vot amb intenció de vot, és a dir,. Aquesta problemàtica és certa, però la solució no és menysprear el record de vot, sinó buscar altres estratègies. I aquí tornen a emergir les diferències entre el CIS i el CEO.Per una banda, Jordi Muñoz ha optat per la, que publica de forma oberta els codis que usa per transformar, a la cuina, les dades brutes en estimacions de vot i escons. Així qualsevol les pot consultar i valorar si els càlculs són els adients. A més, per superar el problema de l'oblit del vot al cap del temps, aquest organisme, siguin del nivell que siguin. Pel que fa a aquest últim baròmetre, per exemple, ha equilibrat els resultats en funció del record de vot de les eleccions municipals de maig, molt recent i fresc.El CIS, en canvi, no pregunta per altres eleccions que les espanyoles i, a més, el mètode per cuinar-los i transformar-los no és gens clar. El darrer baròmetre adjuntava una nota metodològica , segons la qual-entre les quals, el record de vot del 2019-, però les explicacions fan referència a documents encara no publicats, amb referències inintel·ligibles i poc detallades i, segons un article d' El Confidencial , ambal darrere. No només la mostra del CIS pateix biaixos importants, sinó queHi ha un exercici senzill per saber fins a quin punt la cuina influeix en la distribució de vot. En primer lloc, es tracta de ponderar la intenció de vot i la-per a aquells que no tenen vot decidit però sí senten simpatia per a algun partit- amb el record de vot de les eleccions del 2019, és a dir, recalibrar la projecció de vot en funció de quins electorats de fa quatre anys estan massa i poc representats. És molt simple i subjecte a les limitacions abans esmentades, però millor que res. I, en segon lloc, es pot comparar aquest percentatge amb el percentatge central d'escons que atorga cada enquesta a cada partit -el CIS no informa de l'estimació de vot per territoris-. La diferència vindria a ser l'efecte de la cuina.Com es pot observar,. Ja és normal que els partits amb més percentatge de suports els rendibilitzin més, ja que el sistema premia una mica les principals candidatures i, a més, les petites poden quedar fora a algunes circumscripcions. Ara bé, en el cas del, gairebé el duplica. Sembla força desproporcionat, cosa que indica que la seva cuina hauria tingut poc o gens en compte el record de vot del 2019 -sense identificar, per tant, el biaix a la mostra- o hauria inflat les expectatives dels socialistes amb els seus càlculs.En canvi, el CIS, un cop ponderat, mentre que a lali'n dona un o cap, malgrat que podria rebre fins a un 9% de vots. Per contra, el CEO també premia el PSC, però molt menys i dins dels marges esperables un cop resolts els problemes de record de vot, i amb la resta de partits és bastant proporcional. Sembla, però, que-si es té en compte aquest model tan naïf- i, en el cas de Vox, els problemes es donen a les dues enquestes, ja que l'elevat vot ocult fa especialment problemàtic que se'l ponderi només per record de vot.En definitiva, la combinació de mostra mal seleccionada i procediments tan poc transparents a l'hora de moldejar-la. Sobretot quan ha de contraposar-se a altres enquestes que unànimement dibuixen escenaris tan diametralment oposats i havent-se situat sota la lupa de la tempesta política en col·locar-s'hi al capdavant un dirigent de partit. Sigui com sigui, si l'encerta ho farà quasi en solitari i Tezanos podrà posar-se una medalla i, si no ho fa,amb l'arribada de la dreta a la Moncloa.

