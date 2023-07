El PSC ambiciona ser la llebre de Sánchez el 23-J: «Cada vot compta»

Entre Catalunya i Espanya

La idea l’han apuntalat les espases presents a l’auditori momentàniament socialista. "Ens juguem tornar a l’Espanya del blanc i negre", ha dit Raquel Sánchez, abans d’afegir: "O votem avançar o votem extrema dreta. No hi ha cap altra opció". Iceta, al seu torn, pletòric, ha fet de distensió. Ha burxat Feijóo per no dir el seu sou i s’ha animat fins i tot a animar-lo a "anar amb el seu amic amb la llanxa", en una referència a la relació del passat entre el candidat del Partit Popular i el poderós narcotraficant Marcial Dorado, que van ser fotografiats en una petita embarcació anys enrere.

L'efecte Illa com a acompanyant permanent

El PSC no en fa prou amb guanyar les eleccions si vol celebrar la nit del 23 de juliol. En són plenament conscients tant la bancada socialista catalana com l'espanyola. Amb la governabilitat en dubte al futur Congrés dels Diputats, Catalunya és una plaça transcendental per al líder del PSOE, Pedro Sánchez. Tant és així que objectiu que té gairebé garantit la llista encapçalada per Meritxell Batet , sinó que haurà de sumar el màxim d'escons possibles per compensar els resultats que a altres comunitats autònomes seran molt més agres per al socialisme.. Un trampolí necessari, gairebé obligatori. I així ha quedat clar a l'Auditori Axa de Barcelona on el PSC ha iniciat el seu camí a les urnes, aquest vespre., ha Batet per encoratjar la població a optar per l'opció socialista el diumenge d'eleccions, amb una picada d'ullet a la por a l'abstenció entre els seus votants. També ha acabat la seva intervenció amb una crida a votar a Pedro Sánchez "sense intermediaris", recuperant un lema habitual que ja feia servir a les eleccions del 2019. En el mateix sentit, ha furgat en què "només dues persones poden ser presidents: Pedro Sánchez o Feijóo". Al seu costat hi havia el ministre de Cultura i Esports i número dos de la llista,, i la ministra de Transports i número tres,. També el flamant nou alcalde de Barcelona,, ha tingut un rol central i ha pujat a l'escenari sentint com els presents corejaven el seu nou càrrec institucional.En un discurs gairebé íntegrament en castellà -al contrari que els seus companys de faristol- Meritxell Batet també ha fet menció al risc queiniciades durant el mandat socialista. En aquest sentit, s'ha atrevit a assenyalar el PP per abanderar "un model econòmic neoliberal" i donar l'esquena a la pobresa o el canvi climàtic. Ho ha rematat vaticinant que l'arribada de populars i Vox convertiria Espanya enLa mirada curta és agraïda, a can PSC. La darrera enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicada ahir donava una victòria folgada a la candidatura socialista, a Catalunya. Deixaria enrere la dotzena d'del 2019 i, si bé la tendència dels últims dies era encara ascendent. De lluny, els seguiria ERC, que la forquilla alta situa amb una desena de representants a la cambra baixa espanyola.Ara bé, la mirada llarga és el que amoïna. Més enllà del territori català, el cert és que la immensa majoria d'enquestes apunten a una victòria del PP als comicis estatals . Per contra, no aclareixen si un eventual pacte amb Vox aconseguiria una majoria necessària per governar. Per desfermar aquesta tendència, Pedro Sánchez ha convertit la cita a les urnes en un: a la seva figura, i a la possibilitat de l'entrada de l'extrema dreta en l'executiu espanyol. En aquest sentit, els socialistes s'han esforçat a crear el marc de la dicotomia, "avançar o retrocedir".Davant les crítiques d'algunes veus, com la d'Oriol Junqueras, que acusen els socialistes de no prioritzar Catalunya amb les seves polítiques , ha estat l'actual ministre de Transports la que ha respost, assenyalant ERC per la seva acció de govern a Catalunya. Així, Sánchez ha acusatd'anar "arrossegant els peus" i de, en referència a Puigdemont.Una de les particularitats del tret de sortida de la campanya és que s'ha fet sense el principal comodí al qual s'aferra el PSC en aquests comicis. L'home fort del partit socialista a Catalunya , el secretari general i el darrer guanyador de les eleccions al Parlament:com a baluard de la recuperació socialista dels últims anys. La casualitat ha volgut que Illa s'hagi hagut de perdre l'estrena de la campanya electoral. El motiu ha estat la graduació de la seva filla. A partir de demà, però, la figura del cap de l'oposició al Parlament —i anterior ministre de Sanitat en plena emergència per la covid— serà central fins al dia de les eleccions. El PSC no vol ensurts i no necessita cops d'efecte.Sigui com sigui, Salvador Illa ha acabat intervenint amb un vídeo curt en què ha incidit en la idea d'unes eleccions "cruïlla" amb dues grans candidatures. Els pròxims dies ho podrà fer de manera presencial. I el, amb un company de ball especial. I és que mentre els socialistes catalans es conjuraven a l'acte d'aquest dijous a l'auditori Axa, a Madrid confirmaven la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en un acte a Barcelona d'aquí a 10 dies. Serà l'únic viatge a Catalunya del cap del govern estatal, apunten des del PSC.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola