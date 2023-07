«Pot ser un bon alcalde»: així va ser la conversa entre Albiol i Puigdemont a Bèlgica

es va viure aquest dimarts una trobada "accidental" ben curiosa. Va ser entre l'expresident de la Generalitat,, i l'actual alcalde de Badalona, El líder del PP ho va explicar a Twitter, fent broma de la seva coincidència al vol amb part de la direcció de Junts : "He pensat que era en un xàrter del partit". Ara, Puigdemont ha revelat la conversa que van mantenir ai la seva opinió sobre els resultats del 28-M."No em van sorprendre elsa Badalona", ha assegurat l'expresident en una entrevista a El Món a Rac 1, en què ha recordat que "la gent vol veure un alcalde que funciona, que resol problemes i que escolta", i "Albiol va ser i pot ser un bon alcalde", ha reiterat l'actual eurodiputat de Junts. Cal recordar que el candidat de la formació,, va perdre l'únic regidor que tenia al consistori badaloní després d'una campanya protagonitzada per la guerra contra l'alcaldable d'ERC,Per tot això, Puigdemont va felicitar Albiol pels resultats aconseguits -unade 18 regidors sobre els 27 del ple de l'Ajuntament-. L'expresident de la Generalitat també ha explicat en l'entrevista a l'emissora que manté una "bona relació personal" amb el líder del PP des que ambdós van ser alcaldes, ai Badalona respectivament. "Va ser una conversa d'altura", ha conclòs Puigdemont el relat de la trobada a tall de broma.Albiol va desplaçar-se fins a Brussel·les per reunir-se amb diferents membres de l'per parlar sobre els fons europeus, mentre que la plana major de Junts viatjava fins a Bèlgica per fer suport a Puigdemont,en el marc de la sentència delque va acabar retirant la immunitat als tres eurodiputats de Junts. Les declaracions de Ponsatí també han obert un nou sisme en el debat sobre l'estratègia de l'exili

